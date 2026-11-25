La temperatura media global de superficie se mantuvo durante seis días consecutivos más de 2°C por encima de los niveles preindustriales, una secuencia sin antecedentes en los registros. El lunes, último día con datos disponibles, la diferencia alcanzó un máximo de 2,24°C.
El planeta superó durante seis días seguidos los 2°C de calentamiento por primera vez
El lunes, la diferencia respecto de los niveles preindustriales llegó a 2,24°C. Los científicos advierten sobre la señal, aunque no implica que se haya incumplido el Acuerdo de París.
La información fue publicada por Jonathan Watts en The Guardian. Los especialistas consultados señalaron que el episodio es demasiado breve para considerar superado el límite de largo plazo del Acuerdo de París, pero lo describieron como una señal del avance del calentamiento global.
“Esta es una anomalía excepcional de la temperatura global”, afirmó Samantha Burgess, responsable estratégica de clima del Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Según el reporte, las previsiones anticipan valores igualmente elevados durante varios días más.
Qué significa superar los 2°C
La cifra expresa cuánto se apartó la temperatura media del planeta del período de referencia de 1850 a 1900. No representa la temperatura que marca un termómetro en una ciudad ni supone que todos los lugares hayan experimentado el mismo aumento.
Hasta ahora, los registros diarios habían superado los 2°C en otros dos períodos: noviembre de 2023 y febrero de 2024. Ninguno había durado tanto ni alcanzado una diferencia tan alta como la actual, según los datos citados por el diario británico.
El investigador Zeke Hausfather, de Berkeley Earth, señaló que el anterior récord era de 2,05°C sobre la referencia preindustrial, registrado en 2023. El Acuerdo de París, en cambio, establece objetivos de calentamiento sostenido a largo plazo, por lo que una sucesión de días no basta para determinar su incumplimiento.
El calentamiento y el efecto de El Niño
Los científicos atribuyen el episodio a la combinación del calentamiento de largo plazo causado por la quema de combustibles fósiles y un fenómeno de El Niño de intensidad inusual. Prevén que este último alcance su máximo entre ahora y enero, aunque sus efectos completos se sentirían meses después.
El calor adicional también afecta a los ecosistemas tropicales. Las sequías y los incendios en regiones como la Amazonia e Indonesia dañan la vegetación y reducen su capacidad para retirar dióxido de carbono de la atmósfera.
Richard Betts, responsable de investigación sobre impactos climáticos del Centro Hadley de la oficina meteorológica británica, anticipó un incremento de unas 3,5 partes por millón de CO₂ entre este año y el próximo. Según explicó, ese ritmo sería aproximadamente un tercio más rápido que el de los últimos años.
Infraestructura, salud y recursos
Burgess sostuvo que los gobiernos deben preparar a las sociedades para temperaturas más altas y acelerar la reducción de emisiones. “Nuestra infraestructura está mal adaptada a nuestro clima actual”, advirtió al mencionar los problemas registrados durante el verano europeo.
Entre los ejemplos citó rutas afectadas por el calor, vías ferroviarias deformadas, escuelas cerradas y hospitales desbordados. Los especialistas también señalaron que las temperaturas extremas agravan los riesgos sanitarios y las consecuencias de otros fenómenos meteorológicos.
Betts agregó que los incendios forestales pueden provocar efectos severos sobre la salud por la contaminación del humo. También advirtió sobre posibles riesgos para el abastecimiento de alimentos y agua, además del deterioro de los ecosistemas.