Un fuerte temporal provocó importantes destrozos en el Autódromo Internacional Zilmar Beux, ubicado en la ciudad de Cascavel, en el oeste del estado brasileño de Paraná. La violencia de las ráfagas destruyó la sala de prensa del circuito y afectó el espacio utilizado por la dirección de carrera. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.
Impactante video: temporal de viento destruyó la sala de prensa de un autódromo del sur de Brasil
Rompió los ventanales y derribó divisorias y mobiliario en el Autódromo Internacional Zilmar Beux, en Cascavel. Las imágenes de seguridad registraron el momento de la destrucción.
El hecho ocurrió el viernes 20 de noviembre, durante los preparativos para la 40ª edición de la Cascavel de Ouro, una competencia automovilística que se desarrolló en ese escenario.
Las imágenes, difundidas por medios locales el martes 24, muestran cómo el viento comenzó a ingresar con fuerza en el edificio y provocó que los ventanales estallaran. En cuestión de segundos, las divisorias internas cedieron y distintos elementos del mobiliario salieron despedidos.
Las personas que se encontraban trabajando en el lugar reaccionaron ante la violencia del fenómeno y buscaron refugio mientras caían partes de la estructura y se esparcían fragmentos de vidrio por el piso.
Los daños en el autódromo
El impacto del temporal no se limitó a la sala de prensa. También resultaron afectadas instalaciones ubicadas en el exterior del circuito, entre ellas carpas y estructuras utilizadas por los equipos participantes.
Además, el sistema de cronometraje de la competencia sufrió daños como consecuencia de las condiciones meteorológicas.
De acuerdo con los registros del Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná (Simepar), las ráfagas de viento alcanzaron los 66,2 kilómetros por hora alrededor de las 16.15 del viernes. El fenómeno estuvo acompañado por lluvias intensas y actividad eléctrica.
Como consecuencia de los destrozos y de las condiciones climáticas, la organización resolvió suspender las actividades previstas para el resto de esa jornada. La programación se retomó el sábado 21.
Testigo directo
Un fotógrafo, cuyo nombre es Daniel Gomes, compartió un mensaje en redes sociales en el que describió la magnitud de lo sucedido y destacó la fuerza del fenómeno meteorológico.
En su publicación, señaló que el viento arrancó vidrios de aproximadamente dos metros, desplazó mesas, divisorias y computadoras portátiles, e incluso derribó a personas que estaban dentro del recinto.
Las imágenes de las cámaras de seguridad comenzaron a circular en redes sociales y permitieron dimensionar la violencia con la que el vendaval golpeó el autódromo de Cascavel.