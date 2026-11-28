El papa León XIV volvió a poner el diálogo entre las religiones en el centro de su mensaje. Este sábado, al recibir en el Vaticano a los participantes de un congreso internacional sobre la espiritualidad de san Agustín, sostuvo que las distintas tradiciones religiosas pueden encontrar puntos de encuentro en la búsqueda compartida de la verdad.
León XIV llamó a buscar la verdad que une a las religiones y advirtió sobre una crisis espiritual
En un encuentro internacional dedicado a san Agustín, el Papa planteó que la búsqueda de la verdad debe promover el diálogo y no alimentar las divisiones. También señaló la injusticia y la pérdida de esperanza como signos de una crisis espiritual de nuestro tiempo.
El encuentro llevó por título La búsqueda de la Verdad: la espiritualidad de san Agustín, un puente para el diálogo interreligioso y fue organizado por el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y el Pontificio Instituto Patrístico Augustinianum.
Durante su intervención, el Pontífice advirtió que el mundo atraviesa tiempos complejos, marcados por "la expansión de la injusticia y la pérdida de esperanza en el futuro". Para León XIV, estos fenómenos son señales de una crisis espiritual que afecta a la humanidad.
En ese contexto, recuperó una de las ideas centrales del pensamiento de san Agustín: la inquietud del corazón humano en su búsqueda de sentido. Según explicó, esa misma inquietud también está presente en las personas de las grandes religiones del mundo y puede convertirse en una oportunidad para el encuentro.
La verdad como camino de encuentro
León XIV señaló que la pertenencia religiosa, cuando se utiliza como motivo para diferenciarse de los demás, puede encerrar a las personas en sus propias certezas y debilitar el diálogo.
Por eso, consideró que la búsqueda de la verdad y la profesión de fe deben avanzar juntas, con honestidad y respeto, sin convertirse en motivos de odio.
"La Verdad, que habita en el interior del hombre (interiore homine), no es una idea humana, sino la Persona misma de Cristo, el Hijo unigénito de Dios hecho hombre", expresó el Papa.
Al retomar el pensamiento agustiniano, agregó que en esa verdad se encuentra la fuente de la caridad y una respuesta a los anhelos más profundos de las personas.
El Pontífice también destacó que, durante el congreso, representantes de distintas tradiciones pudieron compartir sus perspectivas: la judía, la musulmana, la budista, la hindú y las tradiciones religiosas chinas.
Aunque reconoció que existen diferencias que no deben minimizarse, afirmó que la búsqueda compartida permite identificar puntos de encuentro: la inquietud ante el misterio, el deseo de una sabiduría que oriente la vida y la comprensión de la verdad como un don que se recibe y comparte con humildad, compasión y justicia.
El aporte del Concilio Vaticano II
En su mensaje, León XIV también recordó la declaración Nostra aetate, del Concilio Vaticano II, que reconoce que las religiones reflejan con frecuencia un destello de aquella verdad que ilumina a toda la humanidad.
A partir de esa referencia, mencionó el patrimonio espiritual compartido con el pueblo judío, la adoración de un único Dios en el islam y la mirada contemplativa y la búsqueda de liberación presentes en las tradiciones hindú y budista. También destacó la disciplina y la piedad características de las tradiciones chinas.
El Papa concluyó con una invitación a perseverar en la búsqueda de la verdad a través de la caridad, siguiendo la enseñanza de san Agustín. El desafío, planteó, es que las diferencias religiosas no se transformen en barreras, sino que el encuentro y el respeto permitan construir vínculos entre las personas.