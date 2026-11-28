Diálogo interreligioso

León XIV llamó a buscar la verdad que une a las religiones y advirtió sobre una crisis espiritual

En un encuentro internacional dedicado a san Agustín, el Papa planteó que la búsqueda de la verdad debe promover el diálogo y no alimentar las divisiones. También señaló la injusticia y la pérdida de esperanza como signos de una crisis espiritual de nuestro tiempo.