El papa León XIV dejó un mensaje dirigido a la sociedad argentina durante la conferencia de prensa que brindó a bordo del avión que lo trasladó de regreso a Roma, luego de finalizar su gira por Sudamérica. El pontífice llamó a superar las divisiones políticas, recuperar el diálogo y evitar los discursos de odio. “Hay que cambiar el chip, no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento”, expresó.
León XIV pidió a los argentinos superar la grieta
Durante el vuelo de regreso a Roma, el Papa reflexionó sobre la polarización en el país, habló de su encuentro con Javier Milei y reclamó mayor atención a los sectores más vulnerables.
Consultado sobre el impacto de su reciente visita a la Argentina y la imagen de una sociedad que salió a las calles para recibirlo, el Papa destacó que, durante esos días, personas con distintas posiciones políticas pudieron compartir una celebración que trascendió las diferencias ideológicas.
“¿Cómo es posible que derecha, izquierda, todos hayamos estado ahí en la calle celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política?”, planteó ante los periodistas que lo acompañaron durante el vuelo.
En ese sentido, León XIV consideró que la polarización que atraviesa el país no es un fenómeno espontáneo y advirtió sobre la influencia de los algoritmos en la profundización de los enfrentamientos sociales.
“Todos nos estamos dando cuenta de cómo nos hemos dejado llevar por algoritmos y una polarización que no es casual, que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada”, señaló.
El pontífice también hizo referencia al papel de los medios de comunicación y sostuvo que tienen una responsabilidad importante en la construcción de un escenario que permita superar esas divisiones.
Según reconstruyó La Nación, que participó de la rueda de prensa a bordo del avión papal, León XIV manifestó su deseo de que su paso por la Argentina haya servido para despertar en la sociedad la posibilidad de relacionarse de otra manera, incluso cuando existen diferencias de pensamiento.
El diálogo político
Durante la conferencia, el Papa también recordó su encuentro con el presidente Javier Milei y explicó que, durante la reunión, conversaron sobre la situación económica del país, las dificultades que atraviesa la población y la importancia de respetar la dignidad humana.
León XIV contó que ya había recibido al mandatario argentino en el Vaticano y recordó que también había mantenido encuentros con su antecesor, Francisco. Aunque ambos presidentes representaban líneas políticas diferentes, destacó que habían mantenido una relación de entendimiento.
Al referirse específicamente a su conversación con Milei, explicó que hablaron sobre la importancia de reconocer el valor de cada persona y prestar especial atención a quienes atraviesan mayores dificultades.
En ese contexto, reveló que animó al Presidente a tomar más en consideración a “los más necesitados dentro de la sociedad argentina”.
El pontífice aclaró que el mensaje que transmite durante sus viajes no responde a una posición partidaria. También cuestionó los intentos de ubicar sus declaraciones dentro de las categorías de derecha o izquierda y sostuvo que su objetivo es promover el respeto por las personas y el bien común.
La situación social
Otro de los puntos abordados durante el intercambio con los periodistas fue la situación económica argentina, particularmente el deterioro de la clase media y las dificultades que enfrentan los sectores de menores recursos.
Consultado sobre la doctrina social de la Iglesia frente al escenario económico, León XIV consideró necesario que tanto la ciudadanía como la dirigencia política trabajen de manera conjunta para mejorar las condiciones de vida de la población.
En su respuesta, mencionó la posibilidad de impulsar la cooperación internacional, encontrar soluciones a los problemas económicos y generar condiciones que permitan fortalecer el empleo.
También hizo referencia al rol de las pequeñas empresas, al considerar que el acompañamiento a esos sectores puede contribuir a crear puestos de trabajo y sostener las posibilidades de desarrollo de la clase media.
El Papa retomó, además, uno de los principios centrales de la doctrina social de la Iglesia: la necesidad de una distribución más equitativa de la riqueza.
En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de que continúe reduciéndose la clase media y planteó la importancia de fortalecer a los trabajadores y los movimientos sociales para que puedan vivir con mayor dignidad.
Finalmente, insistió en que la búsqueda de soluciones debe estar orientada al bienestar colectivo y convocó tanto a los ciudadanos como a los dirigentes a trabajar por objetivos comunes, más allá de sus diferencias.
Su mensaje volvió así sobre una de las ideas centrales de su visita al país: la posibilidad de construir una sociedad en la que las distintas posiciones puedan convivir sin que las discusiones políticas deriven en enfrentamientos personales, violencia verbal o rupturas en los vínculos familiares.