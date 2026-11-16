El papa León XIV habría recibido el impacto de un objeto lanzado desde el público mientras recorría en papamóvil la Base Aérea Las Palmas, en Lima, durante su llegada a la ceremonia de despedida de Perú.
Durante un recorrido en papamóvil
Un objeto habría golpeado a León XIV en el rostro durante su despedida de Perú
Las imágenes de televisión muestran al pontífice llevándose una mano cerca del ojo en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Luego continuó saludando a los fieles.
El episodio ocurrió durante el recorrido de León XIV por la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Foto: Reuters
Las imágenes difundidas por televisión muestran al pontífice llevándose rápidamente una mano al rostro, a la altura del ojo. Después de ese movimiento, continuó saludando a los fieles que se encontraban en el lugar.
El episodio ocurrió durante el recorrido de León XIV por la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Foto: Reuters
Medios locales señalaron que el objeto habría sido un denario. Esa identificación y el posible impacto no fueron confirmados oficialmente en la información disponible. Tampoco se precisó si el episodio le provocó alguna lesión.
El episodio ocurrió durante el recorrido de León XIV por la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Foto: Reuters
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