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Durante un recorrido en papamóvil

Un objeto habría golpeado a León XIV en el rostro durante su despedida de Perú

Las imágenes de televisión muestran al pontífice llevándose una mano cerca del ojo en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Luego continuó saludando a los fieles.

El episodio ocurrió durante el recorrido de León XIV por la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Foto: ReutersEl episodio ocurrió durante el recorrido de León XIV por la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Foto: Reuters
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El papa León XIV habría recibido el impacto de un objeto lanzado desde el público mientras recorría en papamóvil la Base Aérea Las Palmas, en Lima, durante su llegada a la ceremonia de despedida de Perú.

Las imágenes difundidas por televisión muestran al pontífice llevándose rápidamente una mano al rostro, a la altura del ojo. Después de ese movimiento, continuó saludando a los fieles que se encontraban en el lugar.

Pope Leo reacts after being hit in the face by a rosary thrown towards him, as he arrives in the popemobile to celebrate Mass at Las Palmas Air Base on the final day of his visit to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, during his 12-day trip to South America, in Lima, Peru, November 16, 2026. REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAYEl episodio ocurrió durante el recorrido de León XIV por la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Foto: Reuters

Medios locales señalaron que el objeto habría sido un denario. Esa identificación y el posible impacto no fueron confirmados oficialmente en la información disponible. Tampoco se precisó si el episodio le provocó alguna lesión.

Pope Leo reacts after being hit in the face by a rosary thrown towards him, as he arrives in the popemobile to celebrate Mass at Las Palmas Air Base on the final day of his visit to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, during his 12-day trip to South America, in Lima, Peru, November 16, 2026. REUTERS/Yara NardiEl episodio ocurrió durante el recorrido de León XIV por la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Foto: Reuters
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