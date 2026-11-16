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León XIV concluye su gira por Sudamérica: su última actividad y el regreso a Roma

Tras once días de recorrida por Uruguay, Argentina y Perú, el pontífice encabezará una misa de despedida en Lima antes de emprender el vuelo de regreso al Vaticano.

León XIV realizará su última actividad en Lima antes de regresar al Vaticano.León XIV realizará su última actividad en Lima antes de regresar al Vaticano.
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Después de once días de recorrida por diez ciudades y tres países, el papa León XIV concluirá este lunes en Lima su primera gira por Sudamérica desde el inicio de su pontificado. El viaje por Uruguay, Argentina y Perú estuvo marcado por multitudinarias muestras de afecto y mensajes centrados en el legado de Francisco y la defensa de los sectores más vulnerables.

Robert Prevost se despedirá de la región tras una intensa agenda pastoral que también permitió despejar las dudas sobre su estado de salud, luego de la intervención quirúrgica por un tumor maligno en el pulmón derecho a la que fue sometido el 13 de octubre en Roma. Durante sus apariciones públicas se mostró activo y sin señales evidentes de agotamiento.

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La despedida en Lima

La última jornada comenzará a las 8:30 (10:30 de Argentina), con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

A las 10:30 (12:30 de Argentina), León XIV presidirá la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco. Luego, a las 13:15 (15:15 de Argentina), participará de la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao.

Pope Leo speaks to the crowd at the Apostolic Nunciature during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Pilar OlivaresEl Papa encabezó multitudinarias celebraciones religiosas.

El vuelo de regreso al Vaticano partirá a las 13:45 (15:45 de Argentina). Su llegada a Roma está prevista para el martes por la mañana.

Multitudes en Argentina y Uruguay

La gira comenzó el viernes 6 en Uruguay, donde visitó Montevideo, Paysandú y Florida. El domingo 8 llegó a Buenos Aires y continuó su recorrido por Claypole, Córdoba y Luján.

En Argentina encabezó celebraciones religiosas multitudinarias y mantuvo encuentros con representantes de la Iglesia, trabajadores y jóvenes. Según estimaciones oficiales, las actividades convocaron a más de seis millones de personas, aunque otras fuentes elevaron la cifra a 7,5 millones.

Sus discursos también tuvieron repercusiones políticas por sus referencias a la realidad social y la defensa de la doctrina de la Iglesia, con distintas reacciones del Gobierno de Javier Milei y la oposición.

Un regreso emotivo a Perú

El miércoles 11, el Papa viajó a Perú, país donde vivió cerca de dos décadas y al que considera su casa. Visitó Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

People gather to see Pope Leo at the Apostolic Nunciature during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Pilar OlivaresEl pontífice visitó Chiclayo, ciudad donde fue obispo durante ocho años.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió en Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023, antes de ser convocado a Roma por Francisco.

También generó expectativa su visita a Cusco, ubicada a unos 3.400 metros de altura. Pese a las preocupaciones por la altitud, León XIV cumplió sus actividades con normalidad y se mostró activo.

Con su despedida de este lunes, el pontífice pondrá fin a una gira histórica que reunió a millones de fieles y estuvo atravesada por la memoria de Francisco, los mensajes sociales y el fuerte vínculo del Papa con Sudamérica.

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