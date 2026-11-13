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El Papa León XIV, en Perú: “Ocuparse de los jóvenes, migrantes y pueblos originarios es una exigencia”

Durante su encuentro con la comunidad religiosa en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, el pontífice pidió fortalecer la sinodalidad, escuchar a los fieles e incluir a los laicos en las decisiones de la Iglesia.