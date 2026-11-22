En un escenario internacional marcado por conflictos armados, desconfianza y enfrentamientos sociales, el papa León XIV puso el foco en el poder de la música como una herramienta para acercar a las personas y construir espacios de encuentro. Lo hizo durante una audiencia con integrantes de la Filarmónica de Viena, realizada en el Vaticano.
León XIV destacó el poder de la música para unir a las personas en tiempos de conflicto
Durante un encuentro con la Filarmónica de Viena, el Papa afirmó que la música invita a escucharse, superar las divisiones y construir armonía en un mundo atravesado por guerras y tensiones sociales.
El encuentro tuvo lugar en la Sala Clementina, en el marco del 25° Festival Internacional de Música y Arte Sacro de Roma. Allí, el Pontífice destacó que la música enseña a escucharse mutuamente y permite construir una convivencia en la que cada persona pueda encontrar su lugar.
Para León XIV, el arte musical puede convertirse en un puente capaz de atravesar las diferencias culturales y religiosas. En ese sentido, planteó la necesidad de no quedar atrapados en una lógica de confrontación y competencia, especialmente en un contexto mundial atravesado por guerras y tensiones.
La metáfora de una orquesta para hablar de convivencia
Durante su mensaje, el Papa utilizó el funcionamiento de una orquesta para explicar cómo se construye la armonía colectiva. Cada instrumento tiene un sonido propio y cumple una función particular, pero el resultado depende de la capacidad de todos para integrarse y trabajar en conjunto.
Desde esa perspectiva, sostuvo que la verdadera armonía surge cuando cada integrante aporta su singularidad con humildad y se pone al servicio del conjunto. La escucha activa, explicó, es una condición fundamental para alcanzar ese equilibrio.
El Pontífice también remarcó que la música es un lenguaje universal, capaz de unir a las personas más allá de sus diferencias y abrir caminos hacia la dimensión espiritual.
Un homenaje a la tradición musical de Viena
En otro tramo de la audiencia, León XIV reconoció la trayectoria de la tradición musical vienesa y recordó a grandes compositores que marcaron la historia de la música clásica, entre ellos Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms y Anton Bruckner.
También recuperó reflexiones de su antecesor Benedicto XVI sobre el valor de la música y su capacidad para elevar el espíritu humano hacia lo trascendente.
Al finalizar el encuentro, el Papa agradeció a los integrantes de la Filarmónica de Viena y expresó su deseo de que su trabajo continúe llevando consuelo y esperanza a las personas.
La audiencia se realizó como parte de las actividades del 25° Festival Internacional de Música y Arte Sacro, que dio inicio a una serie de celebraciones culturales y religiosas previstas en Roma.