El Señor permitió que el papa León XIV visitara al pueblo argentino, llegando personalmente a nuestra tierra. El papa representa a la religión cristiana, pero su visita tuvo un carácter mucho más amplio, interdisciplinario e interreligioso.
¡Gracias santo padre por tu presencia!
Reflexión sobre el impacto de la visita del papa en nuestro país, donde la fe y la esperanza superaron el difícil momento socioeconómico que atraviesa la sociedad.
Su visita, sus palabras, sus encuentros, son universales y así lo entendimos los habitantes de nuestra patria. Por eso siento orgullo, como argentino, por la visita y por la presencia de tan alta representación religiosa.
En nuestra Argentina tenemos una profunda crisis económica, que fundamentalmente la sufre el pueblo trabajador, los comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, y en especial los desocupados.
Aquí entonces es donde destaco la conducta de nuestro pueblo, que dejando de lado las circunstancias reales de la vida cotidiana se volcó a la calle con un solo objetivo: agradecer al santo padre su presencia.
No debemos dejar de lado la conducta de los ciudadanos. Teniendo problemas personales y sociales, se respetó la presencia del presidente, que se hizo presente con su comitiva y recibió al papa con el respeto y la dignidad que se merece.
Y Su Santidad, con la responsabilidad de ejercer semejante investidura en representación del Señor Jesús, nos trajo palabras de amor, de reconciliación, entre hermanos, las que en las actuales circunstancias fueron un bálsamo para nuestros espíritus.
El encuentro con los jóvenes y el apoyo que los mismos le brindaron al papa ha sido notable. Todos somos el pueblo argentino, que le dio un fuerte mensaje y respaldo a la Iglesia Católica Argentina a través de la conducta en las misas y el seguimineto de sus homilías, tan puntuales y tan aleccionadoras.
León XIV pudo recorrer una parte importante de nuestra patria y quiene sno pudimos estar presentes en los lugares que visitó, estuvimos atentos a las transmisiones televisivas.
Fue una fiesta del espíritu, para todos nosotros. Vuelvo a reiterar, son ocasiones en las que uno siente el orgullo de ser argentino y de formar parte de nuestra patria, de nuestro pueblo. Es cuando más se siente esa pertenencia, a pesar de las diferencias y las injusticias. Por eso agradezco infinitamente a nuestro santo padre.
Nos habló con la sabiduría propia de su representación y nos dejó a través de sus mensajes una increíble paz interior... y una eterna gratitud. Ya lo dice la Biblia: ¡Dad y recibiréis! Gracias eternas León XIV. Los argentinos somos un buen pueblo y nunca olvidaremos tu visita.