¿Somos un país pobre, o un país empobrecido? Uno escucha muy seguido sobre los índices de pobreza en nuestro país y muchas veces se pregunta si Argentina es realmente un país pobre.
Pobreza en Argentina, pobreza en nuestra patria
Una mirada profunda sobre el deterioro del poder adquisitivo y el contraste entre los recursos de la nación y las sucesivas fallas de la clase política. El análisis sobre cómo la falta de salarios dignos y el empleo no registrado empujan a muchos trabajadores asalariados a una situación de vulnerabilidad extrema.
Por lo general se llega a la conclusión que no, ante todo porque es potencialmente rico, pero mal dirigido y mal administrado -a veces de manera pésima a mi entender- por la clase dirigente política autóctona. Pero, entonces pregunto… ¿en realidad se puede analizar la pobreza de una nación, en todos sus aspectos, en los términos que puedan avalar el rótulo de "país pobre"?
Creo que el tema de análisis de esta nota (la pobreza de nuestra patria), sí o sí encuentra un obstáculo inicial: la costumbre o el hábito de juzgar y prejuzgar a la pobreza desde la economía y las finanzas, recayendo el peso de la definición sobre la situación económica y financiera de aquellos a los que hemos llamado siempre "ciudadanos de a pie".
Es decir, quienes representan el sector que en determinado momento no tiene un nivel de ingreso dinerario (salario) suficiente para lograr cierta sustentabilidad de vida digna y decorosa.
No contar con un trabajo decente, un hogar, lo necesario para mantenerlo, o no poder afrontar la educación de los hijos, una casa propia para la protección y el desarrollo de una familia, o un auto -que puede ser o no indispensable- para la movilidad, la mínima oportunidad de descanso y recreación, o aprovechamiento del tiempo libre.
En esa línea, si teniendo un trabajo no puede cumplir con lo básico para una vida decorosa, podríamos concluir que es un ciudadano pobre.
Desde ese punto de vista, o considerando esa clase de apreciación, con la cantidad de ciudadanos que no tienen trabajo -o que hace poco quedaron cesantes, o perdieron la casa por no poder pagar el alquiler-, es lógico "desde afuera" que lleguemos a la conclusión que ha generado este discernimiento:
¿Es nuestro país un país pobre? ¿Vivimos en un estado de pobreza? ¿Cuál es la real situación de esas personas? ¿Esos parámetros alcanzan para otorgar un juicio definitivo?
Es la calle la que "habla". Hay gente que la pasa mal, incluso sin lugar o techo para poder guarecerse, al margen del esfuerzo de organizaciones intermedias, instituciones civiles o reparticiones municipales que generan refugios en los que se atienden estas situaciones.
Mientras tanto, somos testigos de algo un tanto llamativo a esta altura, la proliferación de ciudadanos tirando de un carro, para juntar cartones o menudencias en la vía pública, o pedirles ayuda a los vecinos, que por lo general han sido solidarios y comprensivos. ¿Si esto no es un indicador de pobreza, qué es… un espejismo?
La importancia de un salario digno
Ahora bien, si un obrero tiene su trabajo pero percibe un salario no superior a los dos millones de pesos, hoy no puede subsistir, ya que existen algunas estadísticas -sobre todo generadas en CABA- que sitúan el salario mínimo en por lo menos tres millones quinientos mil. Con estos ingresos hay quienes creen que se podría requerir un crédito bancario para intentar adquirir una propiedad.
Pero se encuentran con que las condiciones son mediante la aplicación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA): los intereses que se pagan mes a mes son sobre el capital calculado en esas "uvas" y no sobre el capital original, lo que indefectiblemente los hace inaccesibles para un asalariado.
Todo eso que destaqué genera pobreza. Y la pobreza, además, termina siendo moral y espiritual, porque quienes son los encargados de evitar la pobreza, son aquellos ciudadanos que tienen la responsabilidad de administrar el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal.
En semejante contexto, les corresponde a los productores, los industriales, los comerciantes y empresarios, relacionarse económica y financieramente para dar un bienestar al "ciudadano de a pie". No quiero hablar de la CGT, que -en realidad- de estos temas está bien alejada.
Tenemos casos de empresas que no pueden seguir con sus puertas abiertas y lógicamente dejan cesantes a su personal. En algunos casos los vuelven a tomar, pero con sueldos "en negro", lo que transforma a nuestros congéneres en un ciudadano sin voz, resignado a su situación.
Y, si bien esto no tiene nada que ver con la esclavitud, transforma a ese ciudadano "no registrado" (es decir que no está "en blanco") en alguien que si usted le pregunta "¿Cómo andás?", él le va a decir: "Mal, pero acostumbrao".
En definitiva, debe entenderse que a la pobreza se llega hasta teniendo trabajo, por falta de un salario real digno. Y es cierto, quizás haya mucho para acotar, fundamentalmente que es triste que sea así en nuestra patria, con toda la naturaleza y los recursos potenciales que nos rodean, un verdadero don del Señor.
Y es así, que estamos en situación de pobreza, porque la gente ve disminuido en forma permanente el alcance sus ingresos y deteriorado al máximo su poder adquisitivo.
La actualidad nos dice que la principal falta de criterio de igualdad, o de parámetros igualitarios, se da entre el "ciudadano de a pie" y los funcionarios administradores, ya que muchos de ellos son reconocidos por su increíble "bienestar", con fortunas inimaginables en su haber.
Una parte de la clase política argentina muestra una riqueza y una solvencia de las que muchas veces carecen incluso los sectores empresariales o industriales sobre los que se resiente cada crisis, con una merma en la capacidad de generar empleo genuino por la presión impositiva estatal.
Evidentemente, el "espíritu de igualdad" se ha perdido en Argentina, prevalecen la desidia y el egoísmo. Por eso insisto siempre en recuperar los principios del desarrollismo, el impulso desarrollista que alguna vez tuvo el país. Una Argentina productivista y no financista.
¿Patria rica y pueblo empobrecido? No. Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi coincidían en algo: la única verdad es la realidad. Pero... ¿cuál es la verdad hoy? ¿Alcanzamos a verla a través de la realidad que se nos presenta?
Desde 2011, con un escrito titulado "Pobreza en Santa Fe", hasta este escrito actual, he expresado periódicamente mi punto de vista sobre este tema. En 2015, 2019 y 2021. Nunca encontré eco o respuesta en la clase dirigente, nuestros administradores.