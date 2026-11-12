¿País pobre o país empobrecido?

Pobreza en Argentina, pobreza en nuestra patria

Una mirada profunda sobre el deterioro del poder adquisitivo y el contraste entre los recursos de la nación y las sucesivas fallas de la clase política. El análisis sobre cómo la falta de salarios dignos y el empleo no registrado empujan a muchos trabajadores asalariados a una situación de vulnerabilidad extrema.