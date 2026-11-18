Entre los muchos discursos y homilías que ofreció el papa León XIV en su visita a la Argentina es de destacar el lugar preponderante que le dio a la familia. "La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo". Esta frase sintetiza, a mi entender, mucho de la historia de nuestro pueblo y como se fue forjando.
"La familia es el primer espacio de amor, educación, fe y solidaridad"
Frente a los desafíos sociales contemporáneos, el mensaje papal convoca a recuperar a la familia como núcleo indispensable de contención, valores y afecto.
Las familias de inmigrantes que se fueron reuniendo en sociedades según las naciones de las que llegaron, le dieron su impronta cultural y social a nuestra sociedad. Y de alguna manera nos invita a volver a buscar y retomar esos valores.
Afirmó que la familia cristiana no está superada, sino que sigue brindando contención, apoyo, es escuela de virtudes y acoge al vulnerable. Esto, más allá de creencias y religiones, debe ser fundamento y base de una sociedad donde hoy las familias se ven atravesadas por demasiadas situaciones difíciles de afrontar: inestabilidad laboral, violencia, separaciones, adicciones, vínculos rotos…
Más allá de la religión la familia sigue siendo "la célula básica de la sociedad". El lugar donde la persona aprende a ser persona y a vivir en sociedad. En ella se transmiten "los valores fundamentales" y se desarrollan las virtudes que luego hacen de la persona un buen ciudadano. La fe, la cultura del trabajo, el respeto y el cuidado a los más vulnerables se despliegan y desarrollan en la familia.
Es necesario que, frente a tantas situaciones difíciles que atraviesan a las familias de hoy, como sociedad volvamos a sentar las bases culturales y tradiciones para que nadie se sienta solo, para que nadie sienta que su vida no vale y para que los padres y adultos que llevan adelante el hogar, encuentren redes de apoyo frente a las incertidumbres y angustias del mundo actual.
Las familias que atraviesan situaciones de dolor deben ser acompañadas para comprender que la enfermedad, el dolor, la falta de trabajo, etc. no tienen la última palabra y siempre se puede salir adelante.
En este sentido, el papa insistió en que, en la Iglesia y en la sociedad, las familias tienen un papel preponderante, no sólo para transmitir el mensaje de Cristo, sino también en "la educación de los hijos y la construcción del bien común".
"El camino de la reconciliación, el perdón y la comunión permite renovar la esperanza y fortalecer los vínculos". Esto se logra abriendo los hogares a Cristo, rezando juntos, enseñando la fe a los hijos, practicar el perdón, escuchar a los demás y compartir la vida cotidiana desde el amor.
Cuando se abre el corazón a Cristo es más fácil abrir el corazón a los necesitados, no sólo a los necesitados materialmente, sino a todos aquellos que necesitan ser escuchados y abrazados desde el amor.
Vuelvo a decir que, aún para aquellos que no profesan la fe católica, el mensaje del papa es una invitación a renovar la Argentina desde el seno de las familias. Si "la familia vuelve a ser el primer espacio de amor, educación, fe y solidaridad, constituye una de las principales esperanzas para la renovación social y humana" que hoy necesita la Argentina.
Si en la familia hay violencia, en la sociedad habrá violencia. Si en la familia hay desconexión y falta de vínculos en la calle ocurrirá lo mismo. Pero si en la familia hay paz, conexión emocional, encuentro compartidos, solidaridad y esperanza, el mundo también se va a ir transformando en un mundo de paz, vínculos, solidario y esperanzador.
"No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época". Parafraseando este mensaje termino diciendo: no se resignen a las voces que dicen que la familia está superada.
En este tiempo más que nunca se necesitan familias sólidas que transmitan valores y desarrollen virtudes que luego serán desplegadas en la sociedad.
La autora es orientadora familiar.