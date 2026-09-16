Muchos se estarán preguntando qué tienen que ver las finanzas con la familia, y de hecho yo misma lo descubrí hace poco, por eso elegí este tema para escribir en esta oportunidad, porque aprender sobre cuestiones financieras no es solo para economistas o empresarios, sino que todos podemos aprender a administrar nuestro dinero.
Finanzas familiares o familias financieras
Aprender a gestionar los ingresos y gastos dentro del hogar resulta fundamental para guiar a los más chicos hacia decisiones responsables y nuevos proyectos.
Si buscamos el significado de "finanzas" en el diccionario de la RAE, vamos a encontrar varias definiciones, pero la que nos interesa ahora es la que dice: 1) Caudales, bienes; 2) Obligación que alguien asume para responder de la obligación de otra persona.
Y las finanzas son eso, los bienes o el dinero con el que contamos para afrontar las obligaciones económicas de la vida cotidiana. Estas obligaciones pueden traducirse en las necesidades básicas que tenemos que cubrir para nosotros y nuestros hijos, como alimento, vestido y educación, los impuestos y servicios y por supuesto el dinero que destinemos a entretenimiento y diversión.
Un proceso de comunicación
Por lo general creemos que, los que no somos economistas o contadores no podemos enseñar a nuestros hijos a administrar su dinero, e incluso nos parece superfluo o avaro hablarles de ello. Lo cierto es que en un mundo, donde cada vez se nos incita más al consumo desmedido y se nos crean necesidades que no lo son, es necesario educarlos para que sepan en qué gastar el dinero y cómo conseguirlo.
La familia es un equipo y como tal debemos aprender a tomar decisiones en muchos aspectos, incluido el dinero. Especialmente mamá y papá deben poder dialogar sobre la mejor manera de administrarlo, pero a medida que los hijos crecen pueden empezar a participar de las decisiones y poder aportar su mirada.
Según Luis Herrera, la salud financiera de la familia poco tiene que ver con los ingresos que tiene la familia y mucho tiene que ver con las decisiones que se toman y quienes las toman. La clave está en el amor, la comunicación y la confianza de la pareja.
Es un proceso de comunicación en el que se deben dejar de lado los supuestos arraigados en nuestras creencias y analizar la realidad con una actitud de presente. Lo que fue bueno hace unas décadas puede no serlo en el presente y para nuestra realidad.
Enseñar a los hijos a administrarse financieramente tiene que ver, no solo con conseguir dinero y saber en qué gastarlo, sino con aprender a ser creativos a la hora de pensar en emprendimientos personales.
"La creatividad es el paso inicial", dice Valeria Arellano Delgado (2020), especialmente para las nuevas generaciones. Conocer cuáles son sus talentos, en qué los pueden poner al servicio de la comunidad y qué rédito pueden obtener de ello.
A partir de la Revolución Industrial muchos empleos fueron reemplazados por máquinas y en esta nueva revolución industrial dominada por la cibernética, muchos empleos más serán reemplazados, por eso es tan importante educar a nuestros hijos a que sean creativos a la hora de pensar en trabajo.
La creatividad poco tiene que ver con el arte y mucho con las maneras nuevas de resolver una situación problemática, algo que nunca a nadie se le había ocurrido. ¡Por eso debemos enseñarles que todos podemos ser creativos!
Aprendizaje en tres pasos
Tal como insiste la autora Arellano Delgado, quien en su libro "Enseña a tus hijos sobre finanzas en tres pasos" nos propone algunos tipos para ayudarlos en esto. Los he puesto en práctica, les aseguro que funcionan, y que los niños y adolescentes se sienten felices y exitosos cuando logran usar el dinero que obtuvieron por su propio esfuerzo.
Primer paso. Crea: lo que decíamos antes, que sepan que pueden ser creativos y buenos en algo. Hacer una lista de cualidades personales y ver de qué manera ponerlas al servicio. Los talentos podemos descubrirlos a lo largo de la vida y no se reducen a una profesión o trabajo.
Encontrar un "nicho" no explotado, materiales que puedan ser reutilizados, comprar y vender algún producto, son algunas ideas que pueden abrir la creatividad. Una consigna personal: ninguna idea es mala, algunas hay que pulirlas.
Segundo paso. Genera: como padres debemos ser los primeros en confiar en las capacidades de nuestros hijos, eso les aporta confianza y valor para ofrecerse a otras personas. Podemos gratificar económicamente sus tareas en la casa y con esto además estamos desarrollando otras virtudes como la responsabilidad, el compromiso, la voluntad.
También educamos su libertad para aprender a utilizar su dinero de manera responsable. Debemos explicarles que nunca sus gastos pueden ser mayores a sus ingresos y que será necesario tener un plan de finanzas para administrarse mejor. Tercer paso. Trasciende: trascender tiene que ver con salir de nosotros mismos.
La actividad económica que desarrollemos, además de posibilitarnos el acceso a bienes materiales, debe ayudarnos a trascender socialmente, primero reconociéndonos útiles y necesarios en la sociedad, pero también reconociendo que todos los trabajos son importantes y necesarios, aceptando que todos los servicios ayudan a resolver problemas a otros.
Y fundamentalmente entendiendo que el dinero propio nos abre a la posibilidad de ayudar a la sociedad. Es importante hacerles comprender que es nuestro deber ayudar al sostenimiento económico de la sociedad por pequeño que sea nuestro aporte. Por último, recordamos algunos consejos más de Valeria para nuestra administración familiar:
1) Desmitificar las finanzas: teniendo en mente nuestra realidad personal para tomar decisiones económicas y quitarnos de la mente creencias antiguas en cuanto a ahorro, inversión y compra de bienes materiales.
2) Reconocer talentos personales, así como metas personales y familiares: para armar un plan de finanzas es necesario saber qué queremos lograr, a dónde queremos llegar, de lo contrario el objetivo de ahorro se diluye y perdemos motivación.
3) Poner números a los ingresos, gastos y ahorro. Tener criterios para generar dinero, ahorrar e invertir.
La autora es orientadora familiar.