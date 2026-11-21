Dos jóvenes santafesinos vivieron un momento especial durante la visita del papa León XIV a la Argentina: recibieron su bendición en medio de una multitud y cumplieron un anhelo que estaba ligado a uno de los pasos más importantes de sus vidas. Facundo Fleury, de 27 años, y Lucía Doyharzabal, de 23, están comprometidos y se preparan para casarse el próximo 8 de mayo.
Quiénes son los jóvenes santafesinos que recibieron la bendición de León XIV antes de casarse
Facundo y Lucía contaron qué lugar ocupa Dios en su noviazgo, cómo viven su pertenencia a los Agustinos Recoletos y por qué consideran el matrimonio una vocación. Además, dejaron un mensaje para otros jóvenes sobre la importancia de animarse a descubrir su llamado.
La pareja participó de las actividades que el Sumo Pontífice encabezó frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, durante su visita apostólica al país. Acompañados por integrantes de la comunidad religiosa a la que pertenecen, los jóvenes consiguieron hacerle llegar un mensaje y recibir la bendición que tanto deseaban.
La experiencia quedó reflejada en una publicación que compartieron para contar lo que significó ese encuentro. “Teníamos un anhelo en el corazón. Que nuestros amigos de la fe puedan recibir la bendición del sucesor de Pedro. Y la felicidad fue compartida. Porque los bendijo a ellos, y por ende, nosotros rebozamos de alegría”, escribieron.
También expresaron su agradecimiento al Papa y compartieron una reflexión sobre el camino que eligieron: “Gracias Santo Padre por tu humildad y sabiduría. Nos confirmaste que no hay que tenerle miedo a la vocación”.
Del voluntariado a la historia de amor
La historia de Facundo y Lucía comenzó en 2020, en plena pandemia, cuando una amiga en común organizó un grupo de jóvenes para colaborar con una vecinal del barrio Yapeyú que entregaba comida todos los viernes.
Durante ese primer año compartieron actividades y construyeron una amistad junto a otras 10 o 15 personas. En 2021 comenzaron su noviazgo y, desde entonces, atravesaron distintas etapas de crecimiento personal y como pareja.
El compromiso llegó en marzo de 2026, cuando decidieron avanzar hacia el matrimonio. Si todo sale según lo previsto, celebrarán su casamiento el 8 de mayo de 2027.
Para ambos, dar ese paso implica mucho más que formalizar su relación. Entienden el matrimonio como una vocación religiosa y una decisión de acompañarse mutuamente en el camino de la fe.
“Para nosotros, vivir el matrimonio desde la fe significa reconocer a un Dios bueno que quiere permanecer con nosotros cada día y que nos da la fuerza, la valentía y la gracia para amarnos libre, total, fecunda y fielmente”, explicaron.
Además, señalaron que conciben esa unión como una oportunidad para ayudarse a crecer espiritualmente: “Comprendemos que el matrimonio es una vocación, como el sacerdocio o la vida consagrada, a la que Dios nos llamó para que seamos camino al cielo el uno para el otro, es decir, para ayudarnos a ser santos”.
El encuentro con León XIV
Aunque la bendición del Papa era un deseo que tenían en mente desde hacía tiempo, Facundo y Lucía imaginaban recibirla en otro momento: durante su luna de miel en Roma, una vez que estuvieran casados.
Se trata de la bendición conocida como Sposi Novelli, una tradición destinada a los recién casados. Sin embargo, la visita de León XIV a la Argentina les permitió vivir una experiencia similar antes de lo previsto.
“Seguimos recordando ese momento y nos volvemos a emocionar, porque recibir la mirada, los gestos y la bendición del Papa León fue recibir el aliento, la confirmación y la paz de quien es el representante de Cristo en la tierra. Fue como si Jesús nos dijera: ‘Adelante, yo estoy con ustedes’”, relataron.
Para conseguir que el Pontífice pudiera distinguirlos entre tantas personas, habían pensado en preparar un cartel con un mensaje. Sin embargo, olvidaron llevar una cartulina y tuvieron que improvisar.
Esa misma tarde consiguieron una bandera del Vaticano y le pidieron un marcador a uno de los voluntarios. Así, sobre la avenida Del Libertador y a pocas horas de la llegada del Papa, escribieron unas palabras con la esperanza de llamar su atención entre la multitud.
El gesto terminó convirtiéndose en parte de un recuerdo que, según contaron, los acompañará durante los meses previos a su casamiento.
El vínculo con los Agustinos Recoletos
La espiritualidad ocupa un lugar central en la relación de ambos. Antes de conocerse, cada uno había tenido su propio encuentro con Dios e incluso se había tomado un tiempo para discernir si su vocación estaba en el sacerdocio o en la vida religiosa.
En la vida cotidiana, esa fe se traduce en pequeños gestos y prácticas compartidas. Cuando se despiden, se hacen la señal de la cruz en la frente y se dicen “Que Dios te bendiga”. También mantienen ese hábito cuando están lejos y se comunican por mensajes.
Sin embargo, aclararon que su historia no estuvo exenta de dificultades. “Nuestro noviazgo no ha sido color de rosa: hemos atravesado enfermedades, la pérdida de personas muy queridas y una ruptura, y siempre nos hemos sentido hijos cuidados y amados por Él”, contaron.
Para sostener la relación, encuentran en la oración, la confesión y la misa herramientas fundamentales. También consideran que aprender a pedir perdón y acompañarse en los momentos difíciles forma parte de su compromiso.
En ese recorrido, la familia de los Agustinos Recoletos tuvo un papel determinante. Allí encontraron una comunidad que los recibió, acompañó su crecimiento espiritual y les permitió construir vínculos de amistad.
“Para nosotros es nuestro hogar. Es la familia que nos recibió cuando no teníamos nada para ofrecerle, y en ella encontramos y crecimos en nuestra vida de fe”, expresaron.
La comunidad también estuvo presente durante el encuentro con León XIV y compartió la emoción de la pareja. Además, tiene un significado especial en sus proyectos futuros: allí se comprometieron, celebrarán su matrimonio y esperan que sus hijos, si Dios se los concede, también puedan crecer en ese entorno.
El mensaje para otros jóvenes: “No tener miedo”
Después de la experiencia con el Papa y mientras transitan los preparativos para su casamiento, los jóvenes también quisieron compartir una reflexión con quienes todavía buscan descubrir su vocación.
Su mensaje apunta a animarse a explorar las inquietudes personales, hacerse preguntas y no quedarse inmóviles frente a las decisiones importantes.
“Les diríamos que intenten y se lancen. Con Dios como centro de la vida, está buenísimo intentar: no quedarse quietos, hacerse preguntas profundas, dejarse acompañar, buscar conocer gente nueva, plantearse la posibilidad de que Dios los llame a una vida consagrada, ser inquietos”, señalaron.
También hicieron referencia al ritmo cotidiano y a las exigencias que muchas veces dejan poco espacio para reflexionar sobre los proyectos de vida. La facultad, el trabajo y las metas personales, consideraron, pueden hacer que los jóvenes pierdan de vista otras dimensiones de su futuro.
“Es en el llamado que Dios nos hace a cada uno en particular donde encontramos la plenitud de nuestra vida, y los mayores proyectos son los que Dios pensó para nosotros desde la eternidad”, afirmaron.
Para Facundo y Lucía, la bendición recibida durante la visita de León XIV llegó como un impulso para afrontar la etapa que tienen por delante. Con el casamiento previsto para mayo de 2027, la pareja se prepara para dar un nuevo paso en una historia que comenzó con un voluntariado en Yapeyú y que hoy tiene a la fe como uno de sus pilares.