“Fue una fiesta”

Quiénes son los jóvenes santafesinos que recibieron la bendición de León XIV antes de casarse

Facundo y Lucía contaron qué lugar ocupa Dios en su noviazgo, cómo viven su pertenencia a los Agustinos Recoletos y por qué consideran el matrimonio una vocación. Además, dejaron un mensaje para otros jóvenes sobre la importancia de animarse a descubrir su llamado.