Al menos siete personas murieron y otras 97 resultaron heridas este sábado tras una explosión accidental en una vivienda de Asadabad, en el este de Afganistán. En el inmueble, situado cerca de la escuela Shagai, se guardaban materiales explosivos que iban a utilizarse en la construcción de una ruta entre las provincias de Kunar y Nuristán.
Una explosión accidental con material para obras viales provocó decenas de víctimas en Afganistán
El estallido dejó siete fallecidos y 97 heridos, entre ellos estudiantes y mujeres. Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la detonación.
El estallido provocó numerosas víctimas, entre ellas estudiantes y civiles, y obligó a trasladar a decenas de personas a centros de salud de la zona.
Confirmaron siete muertos y 97 heridos
El jefe provincial del Departamento de Información y Cultura, Sami-ul-Haq Haq Bayan, confirmó el balance inicial de víctimas. Según explicó, algunas de las personas que habían recibido atención médica ya fueron dadas de alta, mientras que otras permanecen internadas.
Por su parte, el vocero de la Policía de Kunar, Farid Dehqan Salarzai, señaló desde el hospital que entre los fallecidos hay estudiantes y civiles, incluidas mujeres. Sin embargo, las autoridades todavía no precisaron la composición total de las víctimas fatales.
Investigan las causas
Hasta el momento, no se determinaron las circunstancias exactas que provocaron la detonación dentro de la vivienda cercana al establecimiento educativo.
Un testigo presencial, Junaid Ahmad Jahani, relató a una agencia de noticias que observó decenas de personas afectadas por el estallido. Además, estimó que alrededor de 30 estudiantes y mujeres podrían haber muerto y que más de 30 personas habían resultado heridas.
Estas cifras corresponden a su testimonio y difieren del balance oficial difundido por las autoridades locales.
Otro episodio dejó víctimas entre estudiantes
La explosión de Asadabad ocurrió apenas una semana después de otro episodio mortal en Afganistán. En aquella oportunidad, cuatro alumnos de una escuela coránica murieron y otros dos resultaron heridos cuando detonó un remanente explosivo de guerra en la provincia suroriental de Farah.
La reiteración de estos hechos vuelve a poner en evidencia los riesgos que representan los materiales explosivos y los restos de municiones sin detonar para la población civil, especialmente para los menores.
Antecedentes de explosiones
El nuevo episodio también se suma a lo ocurrido en agosto en Kabul, donde una explosión dejó 42 estudiantes heridos.
En ese caso, las autoridades talibanes, que llevan cinco años en el poder de facto, atribuyeron el estallido a un antiguo proyectil que no había detonado.
Sin embargo, Richard Bennett, relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, sostuvo una interpretación diferente y calificó el episodio como un ataque.