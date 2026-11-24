Un violento atentado con coche bomba sacudió durante la noche del lunes 23 de noviembre a la ciudad colombiana de Villavicencio, en el centro del país, provocando graves destrozos en la sede de la Gobernación del departamento del Meta y en los edificios linderos.
Un coche bomba estalló en la ciudad colombiana de Villavicencio y destruyó la sede del gobierno regional
La detonación ocurrió el lunes por la noche frente a la Gobernación del Meta, horas antes del décimo aniversario del acuerdo de paz con las FARC. No se registraron víctimas fatales, pero unas veinte personas resultaron heridas y el centro de la ciudad quedó sin suministro eléctrico.
De acuerdo con los reportes preliminares de medios locales y autoridades, el estallido no dejó víctimas mortales, aunque sí alrededor de una veintena de heridos y cuantiosos daños materiales.
Daños y conmoción
La detonación se produjo pasadas las 21:00 hora local y abrió un inmenso cráter frente al edificio gubernamental, que quedó prácticamente en ruinas. Tras el impacto, el centro de la ciudad quedó sin suministro eléctrico y sumido en el caos, con vecinos corriendo por las calles entre escombros, vidrios estallados, fachadas derrumbadas y vehículos destruidos.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella —en el poder desde el pasado 7 de agosto—, confirmó que el ataque estuvo dirigido contra la sede regional y lanzó una dura advertencia a través de su cuenta en la red social X: "A los narcoterroristas responsables les advierto (...) juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune".
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, repudió el hecho y lo calificó como "inadmisible y doloroso".
Un ataque en la víspera de los diez años del acuerdo de paz
El atentado ocurrió apenas unas horas antes de cumplirse el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.
Si bien ningún grupo armado se adjudicó hasta el momento la autoría de la explosión, en esa región opera una disidencia de la organización insurgente que rechazó aquel pacto histórico, en un contexto marcado por la ofensiva militar impulsada por De la Espriella con respaldo de Estados Unidos contra las bandas ligadas al narcotráfico.
Minutos antes de que estallara el vehículo, el propio mandatario había cuestionado con dureza el aniversario del acuerdo, al que definió como una "falsa paz".
La gravedad del episodio se suma a otro hecho de violencia registrado menos de 24 horas antes en la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde un ataque con drones cargados con explosivos dejó tres heridos —entre ellos un menor— y provocó daños en más de 80 viviendas, elevando a 358 los atentados con drones contabilizados en el país entre enero y noviembre de este año.