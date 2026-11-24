Tensión

Un coche bomba estalló en la ciudad colombiana de Villavicencio y destruyó la sede del gobierno regional

La detonación ocurrió el lunes por la noche frente a la Gobernación del Meta, horas antes del décimo aniversario del acuerdo de paz con las FARC. No se registraron víctimas fatales, pero unas veinte personas resultaron heridas y el centro de la ciudad quedó sin suministro eléctrico.