Grave cuadro

Atentado en Moscú: explotó una bomba debajo del auto de un exvocero del Gobierno ucraniano

El politólogo Serguéi Zavorotni sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser hospitalizado tras el episodio. Las autoridades rusas investigan el hecho como un intento de asesinato y buscan determinar el origen del artefacto.