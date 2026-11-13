El politólogo y periodista Serguéi Zavorotni, quien se desempeñó como portavoz del ex primer ministro de Ucrania Nikolái Azárov, resultó gravemente herido este viernes luego de que explotara un artefacto colocado debajo de su automóvil en el sur de Moscú, Rusia.
Atentado en Moscú: explotó una bomba debajo del auto de un exvocero del Gobierno ucraniano
El politólogo Serguéi Zavorotni sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser hospitalizado tras el episodio. Las autoridades rusas investigan el hecho como un intento de asesinato y buscan determinar el origen del artefacto.
El episodio ocurrió en el barrio de Chertánovo y es investigado por las autoridades rusas como un posible intento de asesinato. Según las primeras informaciones difundidas por medios locales, el vehículo recorrió aproximadamente 200 metros desde que salió del estacionamiento de un edificio hasta que se produjo la detonación.
La explosión provocó importantes daños en el automóvil y lanzó al conductor fuera del vehículo por la fuerza de la onda expansiva. La víctima fue trasladada a un hospital con heridas de gravedad.
Cómo fue la explosión
De acuerdo con testimonios recogidos por medios rusos, el automóvil, un Toyota que pertenecería a Zavorotni, abandonó el patio de un edificio residencial y avanzó unos 200 metros antes de explotar.
La detonación afectó principalmente el lateral izquierdo del vehículo y destruyó varios de sus cristales. El estruendo se escuchó en distintas manzanas de la zona, lo que generó un importante operativo de seguridad.
Tras el episodio, las autoridades bloquearon la calle y desplegaron equipos de investigación. El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) confirmó la identidad de la víctima y abrió una causa penal por intento de asesinato.
El estado de salud
Zavorotni fue hospitalizado con múltiples lesiones de gravedad. Según la información difundida por medios locales, sufrió un traumatismo craneoencefálico, varias costillas fracturadas y heridas en una de sus piernas.
La gravedad de estas últimas lesiones obligó a los médicos a realizarle una amputación.
Por el momento, las autoridades continúan investigando las circunstancias del episodio y buscan determinar qué tipo de artefacto provocó la explosión.
Las hipótesis
Entre las primeras líneas de investigación aparece la posibilidad de que se haya utilizado un artefacto explosivo improvisado colocado debajo del automóvil.
Sin embargo, medios rusos señalaron que tampoco se descarta un posible desperfecto en el sistema de gas del vehículo. Por el momento, no se informó una conclusión definitiva sobre el origen de la detonación.
Tanto Zavorotni como Nikolái Azárov residen actualmente en Rusia y mantienen una postura crítica frente al Gobierno ucraniano encabezado desde Kiev.