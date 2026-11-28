El tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's volvió a llenar de color las calles de Nueva York con sus característicos globos gigantes, carrozas, espectáculos musicales y participantes llegados de distintas partes del mundo.
Los globos gigantes de Macy's: un siglo de historia en las calles de Nueva York
El tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's volvió a reunir a miles de personas en las calles de Nueva York. Los globos gigantes, protagonistas indiscutidos del evento, forman parte de una historia que comenzó en la década de 1920 y que acompañó la transformación de la ciudad y de la cultura popular estadounidense.
El evento, uno de los más reconocidos de Estados Unidos, reúne cada año a miles de espectadores que se acercan para disfrutar de una celebración que combina entretenimiento, cultura popular y tradición.
Entre sus principales atractivos se destacan los enormes globos con figuras de personajes animados, que se convirtieron en una de las imágenes más representativas de esta festividad.
La edición de este año también invita a recorrer la historia de estos protagonistas del desfile, que acompañan la celebración desde sus primeros años y reflejan los cambios de la sociedad estadounidense.
Los globos, protagonistas de una tradición centenaria
Los globos gigantes forman parte del desfile de Macy's desde sus primeras ediciones, a comienzos del siglo XX. Con el paso de los años, se transformaron en uno de los elementos más reconocibles de la celebración y en una atracción que convoca tanto a chicos como a adultos.
Sus dimensiones, sus diseños y la variedad de personajes que representan los convirtieron en una marca registrada del evento. Cada año, las calles de Manhattan se transforman en un escenario al aire libre donde estas figuras recorren la ciudad ante la mirada de miles de espectadores.
De los personajes clásicos a los íconos actuales
A lo largo de las décadas, los globos del desfile incorporaron personajes que marcaron distintas generaciones. Figuras de la animación, el cine y la televisión pasaron a formar parte de una colección que refleja la evolución de la cultura popular.
La transformación también se observa en el diseño de las figuras y en la tecnología utilizada para su fabricación. Los globos actuales presentan estructuras cada vez más elaboradas, con formas y detalles que permiten representar personajes reconocibles a gran escala.
Un desfile que acompaña la transformación de Nueva York
El desfile de Acción de Gracias de Macy's se consolidó como una de las grandes tradiciones de Nueva York y una de las celebraciones más esperadas del calendario estadounidense.
Además de los globos, el evento incluye carrozas, bandas musicales y presentaciones artísticas que recorren las calles de la ciudad. La convocatoria reúne a visitantes de distintos lugares del mundo y convierte a Manhattan en un punto de encuentro para celebrar el inicio de la temporada festiva.
A través de imágenes de algunos de sus globos más emblemáticos, el recorrido histórico permite observar cómo cambiaron los personajes, los diseños y el paisaje urbano de Nueva York a lo largo de casi un siglo de desfile. Una tradición que, año tras año, mantiene su capacidad de sorprender y reunir a distintas generaciones.