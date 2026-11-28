Desfile de Acción de Gracias

Los globos gigantes de Macy's: un siglo de historia en las calles de Nueva York

El tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's volvió a reunir a miles de personas en las calles de Nueva York. Los globos gigantes, protagonistas indiscutidos del evento, forman parte de una historia que comenzó en la década de 1920 y que acompañó la transformación de la ciudad y de la cultura popular estadounidense.