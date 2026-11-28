Los taiwaneses votaron este sábado en unas elecciones locales marcadas por una ajustada disputa por la alcaldía de Taipéi y las denuncias de una posible injerencia de China. Tras el cierre de los centros de votación, a las 16 de la hora local, comenzó el escrutinio de los comicios, cuyos resultados se esperan para la noche.
Elecciones en Taiwán: comenzó el escrutinio tras una reñida votación en Taipéi
Los centros de votación cerraron este sábado en Taiwán y comenzó el escrutinio de unas elecciones locales que tuvieron como principal foco la disputa por la alcaldía de Taipéi. El oficialismo busca conquistar la capital, mientras que las autoridades denunciaron presuntos intentos de China de influir en el resultado.
La votación se desarrolló en esta isla de 23,5 millones de habitantes, que China considera parte de su territorio y sobre la que mantiene sus pretensiones de soberanía, sin descartar el uso de la fuerza para concretarlas.
En ese contexto, el gobierno taiwanés advirtió sobre presuntos intentos de Pekín de influir en el proceso electoral mediante distintas estrategias, entre ellas tácticas de "guerra cognitiva" y "represión transnacional".
Una disputa ajustada por la alcaldía de Taipéi
La atención estuvo puesta en la capital, donde el candidato del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), Puma Shen, buscaba convertirse en el primer alcalde de esa fuerza política en casi tres décadas.
Shen, un crítico abierto de China, comenzó la campaña electoral por detrás del actual alcalde, Chiang Wan-an, del Kuomintang (KMT), quien obtuvo una amplia victoria en las elecciones de 2022 y es considerado un posible candidato presidencial para el futuro.
El postulante del oficialismo es buscado por la policía china por presuntas "actividades separatistas", una situación que refleja las tensiones políticas que atraviesan las relaciones entre Taipéi y Pekín.
El resultado de la capital será una de las principales referencias de la jornada, en la que el oficialismo intenta ampliar su presencia territorial frente a una oposición que defiende un mayor acercamiento con China.
El Kuomintang busca conservar su poder territorial
Además de la alcaldía de Taipéi, en las otras 21 ciudades y condados de Taiwán se disputaron cerca de 11.000 cargos, entre ellos los de magistrados locales.
El Kuomintang enfrenta el desafío de conservar las 14 administraciones de ciudades y condados que obtuvo en las elecciones de 2022. La fuerza política, que promueve una relación más estrecha con China, busca sostener su predominio territorial frente al partido gobernante.
Los comicios locales representan una instancia clave para medir el respaldo de los votantes a las principales fuerzas políticas de la isla, aunque sus resultados no determinan directamente el rumbo de las relaciones con Pekín.
Denuncias de injerencia china
Durante la campaña, las autoridades taiwanesas alertaron sobre presuntos intentos de China de intervenir en el proceso electoral. Según el gobierno, Pekín habría recurrido a diferentes mecanismos para influir en la opinión pública y en el resultado de los comicios.
Entre las prácticas denunciadas se encuentran las denominadas tácticas de "guerra cognitiva", que buscan influir en las percepciones y decisiones de la población, y la "represión transnacional", vinculada a acciones de presión o intimidación que trascienden las fronteras.
China sostiene que Taiwán forma parte de su territorio y considera la reunificación una prioridad política. La isla, por su parte, mantiene un sistema democrático propio y celebra elecciones periódicas para elegir a sus autoridades.
El escrutinio de este sábado permitirá conocer el alcance del respaldo a las principales fuerzas políticas y, en particular, si el oficialismo logra avanzar en la capital o si el Kuomintang conserva su posición de fuerza en el mapa político local.