Marcadas por la tensión con China

Elecciones en Taiwán: comenzó el escrutinio tras una reñida votación en Taipéi

Los centros de votación cerraron este sábado en Taiwán y comenzó el escrutinio de unas elecciones locales que tuvieron como principal foco la disputa por la alcaldía de Taipéi. El oficialismo busca conquistar la capital, mientras que las autoridades denunciaron presuntos intentos de China de influir en el resultado.