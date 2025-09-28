Tragedia en India: 39 muertos en una estampida durante un acto político
Un mitin político en Tamil Nadu terminó en tragedia: 39 muertos y decenas de heridos tras el colapso de las medidas de seguridad. El actor convertido en líder, Vijay, encabezaba el acto. El primer ministro Modi expresó su pesar y se dispuso una investigación por fallas en la organización.
Escenas de pánico tras el derrumbe de las barricadas en Tamil Nadu durante el acto político. Foto: Gentileza
Al menos 39 personas murieron y más de 40 resultaron heridas este sábado en India tras una estampida ocurrida durante un mitin político en el distrito de Karur, estado de Tamil Nadu. La multitud se había reunido para escuchar al actor y dirigente Vijay, quien iniciaba su campaña electoral con vistas a los comicios estatales del próximo año.
Según informó el legislador estatal V. Senthilbalaji, la concurrencia superó con creces las expectativas: mientras los organizadores preveían 30.000 personas, se calcula que más de 60.000 asistieron. El colapso de las medidas de seguridad derivó en el derrumbe de las barricadas y una estampida mortal.
El ministro de Sanidad del estado, Ma Subramanian, confirmó la magnitud del suceso y detalló que entre las víctimas hay ocho niños y 16 mujeres. “Se trata de una tragedia de enormes proporciones”, señaló en declaraciones a medios locales.
El ministro de Sanidad del estado indio de Tamil Nadu informó que 36 personas han muerto.
Pánico y descontrol en Karur
Testigos aseguraron que la estampida se produjo cuando cientos de asistentes intentaron acercarse al escenario para ver de cerca a Vijay. El actor se encontraba dando un discurso cuando comenzó el caos, lo que obligó a interrumpir de inmediato la intervención.
El alto mando V. Selvaraj explicó que el colapso fue consecuencia directa de la presión de la multitud y la insuficiencia de controles. “No había posibilidad de evacuar de manera ordenada”, reconoció.
Medios indios difundieron imágenes de pánico y desesperación, con personas intentando rescatar a familiares atrapados en la aglomeración. Más de 58 heridos permanecen internados en hospitales de la región.
La estampida fue durante un mitin político del actor y líder Vijay en Tamil Nadu.
Reacciones y promesas de ayuda
El primer ministro Narendra Modi calificó lo sucedido como “profundamente triste” y envió condolencias a las familias de las víctimas. “Mis pensamientos están con quienes han perdido a sus seres queridos”, expresó en la red social X.
El jefe de gobierno de Tamil Nadu, MK Stalin, anunció una compensación de 1 millón de rupias (unos 12.000 dólares) para los allegados de los fallecidos, además de ayuda adicional a los heridos. Ordenó también una investigación magisterial para establecer responsabilidades.
El gobernador del estado, R. N. Ravi, lamentó la “pérdida de vidas inocentes, incluidos niños” y pidió reforzar las medidas de seguridad en actos masivos.
Por su parte, Vijay abandonó la zona sin dar declaraciones y fue visto en el aeropuerto de Trichy. Su partido Tamilaga Vettri Kazhagam inició campaña el año pasado y busca consolidarse como fuerza política en el sur de India.
Las estampidas durante actos multitudinarios son frecuentes en India. En enero, una avalancha en la feria religiosa Kumbh Mela dejó 30 muertos. En julio del año pasado, 121 personas perdieron la vida en Uttar Pradesh durante una congregación hinduista.
Esta nueva tragedia reabre el debate sobre la seguridad en eventos políticos y religiosos en el país, donde el desborde de multitudes suele derivar en escenas fatales.
