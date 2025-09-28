Campaña electoral

Tragedia en India: 39 muertos en una estampida durante un acto político

Un mitin político en Tamil Nadu terminó en tragedia: 39 muertos y decenas de heridos tras el colapso de las medidas de seguridad. El actor convertido en líder, Vijay, encabezaba el acto. El primer ministro Modi expresó su pesar y se dispuso una investigación por fallas en la organización.