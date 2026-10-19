Una erupción del volcán Dukono, en Indonesia, dejó tres turistas muertos y otros cinco heridos después de que un grupo de excursionistas ingresara a un área restringida próxima al cráter.
Tres turistas murieron tras una erupción del Dukono en Indonesia
El grupo había ingresado a una zona de exclusión cercana al cráter pese a las alertas vigentes. Otras cinco personas resultaron heridas y el guía quedó bajo investigación.
El episodio ocurrió cuando varias personas se encontraban a escasos metros de la boca volcánica y comenzó una fuerte emisión de humo, ceniza y material piroclástico.
Cinco heridos y una investigación abierta
Las autoridades locales informaron que, además de las tres víctimas, cinco personas sufrieron heridas de distinta consideración.
A partir del episodio se abrió una investigación para establecer cómo el contingente logró avanzar hasta un sector que permanecía bajo restricción.
El foco inicial está puesto en el guía turístico que acompañaba al grupo.
Habían ingresado a una zona prohibida
Los primeros reportes indican que los excursionistas habrían atravesado el perímetro de seguridad pese a las advertencias vigentes por la inestabilidad del Dukono.
Las autoridades buscan determinar si existió una negligencia por parte de los responsables de la excursión.
También se revisará si se cumplieron los protocolos exigidos para actividades turísticas en áreas volcánicas activas.
Un volcán de actividad frecuente
El Dukono es uno de los volcanes más activos de Indonesia y registra emisiones frecuentes de ceniza y gases.
Por ese motivo, las autoridades suelen establecer radios de exclusión alrededor del cráter y emitir alertas para quienes visitan la zona.
La investigación continuará con el análisis de los recorridos, los permisos y las decisiones adoptadas antes de que el grupo ingresara al área restringida.