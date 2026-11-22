Al menos tres personas murieron y 36 trabajadores permanecían desaparecidos tras un incendio en una fábrica de dulces de Indonesia. El fuego comenzó el sábado por la tarde en el distrito de Serang, en la provincia de Banten, cerca de Yakarta, y los equipos de emergencia continuaban este domingo con la búsqueda.
Un incendio en una fábrica de dulces de Indonesia dejó tres muertos y 36 desaparecidos
Unos 300 empleados estaban en la planta cuando comenzaron las llamas. Los derrumbes y los focos activos dificultaban este domingo la búsqueda entre los escombros.
El siniestro se inició alrededor de las 17 en la planta de PT Fonusa Agung Mulia, un edificio de tres pisos. Según las autoridades, unos 300 empleados se encontraban en el establecimiento. De las 54 personas inicialmente reportadas como desaparecidas, 15 fueron rescatadas con vida, cuatro de ellas heridas.
Las imágenes difundidas por la televisión local mostraron las llamas alrededor del edificio y una extensa columna de humo negro. Tras el avance del fuego, quedaron sectores derrumbados, hierros retorcidos y restos del techo sobre el área de producción.
Focos activos y riesgo de derrumbes
Aunque el incendio estaba prácticamente controlado el domingo, los bomberos mantenían las tareas de enfriamiento. Tubagus Mahfud, jefe de operaciones del departamento de bomberos de Serang, explicó que persistían focos activos en las zonas central y trasera de la fábrica.
“Estamos realizando barridos en las zonas que ya han sido controladas”, indicó Mahfud. El funcionario advirtió que parte de la estructura había colapsado y que la escasa iluminación obligaba a los rescatistas a avanzar con precaución.
También señaló que los materiales utilizados en la producción podían hacer que las llamas se reavivaran. Por ese motivo, los equipos necesitaban completar el enfriamiento antes de ingresar a todos los sectores del establecimiento.
Investigan cómo comenzó el fuego
La causa del incendio todavía se desconoce. Algunos sobrevivientes señalaron que las llamas se habrían originado en una unidad de enfriamiento del tercer piso, según medios locales. Esa versión no había sido confirmada por las autoridades.
Los restos de las tres víctimas fatales fueron trasladados a un hospital para su identificación. En el operativo participaron 15 camiones de bomberos, con apoyo de cañones de agua, además de policías, militares, integrantes de la Cruz Roja Indonesia y voluntarios.
Contacto con las familias
Rizky Dwianto, funcionario de operaciones de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Banten, informó que mantenían contacto con la empresa y los familiares para establecer el paradero de los empleados que estaban dentro de la planta cuando comenzó el incendio.
Familiares de los trabajadores aguardaban novedades en las inmediaciones del establecimiento mientras continuaban las tareas de búsqueda. La fábrica produce Milkita, una marca indonesia de caramelos y golosinas elaborados a base de leche.