Un ataque ruso con drones destruyó parcialmente un edificio de viviendas de cinco plantas en Dimer, en la región ucraniana de Kiev. El presidente Volodímir Zelenski informó que hasta 14 personas permanecen desaparecidas y podrían encontrarse bajo los escombros.
Un ataque ruso destruyó parte de un edificio en Ucrania y buscan a 14 personas
El impacto de drones afectó una construcción de cinco plantas en Dimer. Los rescatistas evacuaron a nueve habitantes y apagaron el incendio, mientras revisan los escombros.
El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) precisó que el impacto dañó parte de la estructura desde la primera hasta la quinta planta. Los equipos de rescate evacuaron a nueve personas y lograron controlar el incendio provocado por el bombardeo.
La búsqueda entre los escombros
“Es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Catorce personas no responden a las llamadas”, advirtió Zelenski en un mensaje publicado en Telegram. La falta de contacto con esos habitantes motivó la alerta sobre su posible presencia en el edificio.
Las tareas de remoción y búsqueda de posibles sobrevivientes continuaban después de la extinción del fuego. El mandatario agradeció la intervención de los rescatistas y reclamó mayores capacidades de defensa antiaérea para las fuerzas ucranianas.
Impactos en distintos puntos del país
El episodio ocurrió durante una nueva noche de ataques rusos contra Ucrania. Según la Fuerza Aérea ucraniana, las defensas destruyeron o neutralizaron 161 drones del tipo Shahed, aunque se registraron impactos en 18 lugares del país.
Zelenski sostuvo que, durante la última semana, las fuerzas rusas lanzaron aproximadamente 2.700 drones, 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de distintos tipos. También denunció el uso de proyectiles balísticos norcoreanos y afirmó que Moscú colabora con Pyongyang para mejorar su precisión.