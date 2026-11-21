Dos muertos y 60 heridos

Drones y misiles rusos golpearon cinco distritos de la región ucraniana de Dnipropetrovsk

La ofensiva nocturna alcanzó cinco distritos de la región de Dnipropetrovsk y provocó daños en viviendas e instalaciones energéticas. Las autoridades ucranianas informaron que las defensas antiaéreas lograron neutralizar 117 drones rusos, aunque se registraron impactos en distintos puntos del país.