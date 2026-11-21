Las fuerzas rusas lanzaron durante la noche del viernes al sábado 21 de noviembre una nueva ofensiva contra distintas regiones de Ucrania, con ataques mediante drones y misiles que provocaron dos muertos y al menos 60 heridos en la ciudad de Krivói Rog, en la región de Dnipropetrovsk.
Drones y misiles rusos golpearon cinco distritos de la región ucraniana de Dnipropetrovsk
La ofensiva nocturna alcanzó cinco distritos de la región de Dnipropetrovsk y provocó daños en viviendas e instalaciones energéticas. Las autoridades ucranianas informaron que las defensas antiaéreas lograron neutralizar 117 drones rusos, aunque se registraron impactos en distintos puntos del país.
La información fue confirmada por Oleksander Hanzha, responsable de la Administración Regional de Dnipropetrovsk, quien comunicó a través de Telegram que dos personas fallecieron como consecuencia del ataque y que otras 60 solicitaron asistencia médica.
La ofensiva también provocó daños materiales en viviendas e instalaciones vinculadas al suministro energético. Según informó el Ministerio de Defensa ruso, entre los objetivos alcanzados durante la operación se encontraron infraestructuras energéticas y un buque de carga en territorio ucraniano.
Cinco distritos afectados por los ataques
De acuerdo con el reporte de las autoridades regionales, las fuerzas rusas atacaron cinco distritos de Dnipropetrovsk mediante el empleo de drones y misiles.
Además de las víctimas registradas en Krivói Rog, se reportaron tres heridos en la comunidad de Obujiv, ubicada en el distrito de Dnipró. Allí, una vivienda particular resultó dañada y debieron recibir asistencia médica un hombre de 77 años y dos mujeres de 75 y 61 años.
La ofensiva también tuvo como objetivo instalaciones estratégicas para el sistema energético ucraniano. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques alcanzaron una central térmica en Krivói Rog y una subestación eléctrica en la región de Rivne, infraestructuras que, de acuerdo con Moscú, abastecen a sectores vinculados con la industria militar de Ucrania.
Las defensas ucranianas neutralizaron 117 drones
La Fuerza Aérea de Ucrania informó que durante la noche del viernes las defensas antiaéreas lograron destruir o neutralizar 117 drones rusos de distintos modelos, entre ellos Shahed y Gerbera.
Sin embargo, el organismo militar reconoció que se registraron impactos de proyectiles y vehículos aéreos no tripulados en 19 ubicaciones, además de la caída de restos de objetivos interceptados en otros nueve puntos del territorio.
El balance refleja la magnitud de una nueva ofensiva aérea rusa, que combinó distintos tipos de armamento y alcanzó tanto instalaciones energéticas como zonas residenciales.
Continúan los ataques contra la infraestructura energética
Los bombardeos sobre Krivói Rog y Rivne se producen en el marco de una estrategia de ataques rusos contra instalaciones vinculadas con la generación y distribución de electricidad en Ucrania.
La afectación de centrales térmicas y subestaciones representa un desafío para el abastecimiento energético del país, especialmente ante la necesidad de garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y de la actividad industrial.
Mientras continúan las tareas de evaluación de daños y asistencia a los afectados, las autoridades ucranianas mantienen desplegados sus sistemas de defensa aérea ante la persistencia de los ataques rusos.