#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Búsqueda activa

Derrumbe en Indonesia: ya son 53 los muertos por el colapso del internado

Un equipo de rescate recuperó el domingo por la noche ocho cuerpos bajo los escombros.
 10:28
Por: 

El número de fallecidos por el derrumbe del edificio escolar en la provincia de Java Oriental, Indonesia, ascendió a 53 personas, según confirmaron este lunes las autoridades regionales de rescate.

Mirá tambiénIndonesia: se derrumbó un internado mientras los estudiantes rezaban

Las operaciones para localizar a las víctimas y posibles sobrevivientes siguen activas, mientras equipos especializados trabajan entre los restos del internado islámico Al Khoziny, ubicado en el distrito de Sidoarjo.

El jefe de la oficina de búsqueda y rescate de Java Oriental, Nanang Sigit, informó que el domingo por la noche se recuperaron ocho cuerpos más, lo que elevó el total a 157 personas afectadas, entre ellas 104 sobrevivientes.

El internado islámico Al Khoziny se derrumbó el 29 de septiembre.El internado islámico Al Khoziny se derrumbó el 29 de septiembre.

Las tareas de remoción de escombros se concentran en el sector norte del predio, una zona separada de la estructura principal, donde las máquinas pesadas y los equipos eléctricos intentan abrir paso con cautela.

El derrumbe ocurrió durante la oración

El colapso se produjo el 29 de septiembre, alrededor de las 15:35 hora local, mientras cientos de estudiantes realizaban sus rezos en la planta baja del internado. En cuestión de segundos, los pisos superiores se vinieron abajo, atrapando a muchos de los presentes.

“El derrumbe fue total, desde el cuarto piso hasta el nivel inferior, justo donde se encontraban los alumnos”, indicaron desde la agencia de rescates Basarnas.

Dos equipos de emergencia, integrados por trece socorristas cada uno, fueron desplegados de inmediato en el lugar. Según reportes oficiales, se detectaron señales de al menos dos posibles sobrevivientes, lo que mantiene la esperanza entre las familias y el personal de rescate.

Fallas estructurales y antecedentes

Las primeras investigaciones apuntan a que el edificio se vino abajo mientras se realizaban obras en el cuarto piso. Las autoridades sospechan que los cimientos no eran lo suficientemente sólidos, lo que habría provocado el colapso total. “Se sospecha que los cimientos no eran lo suficientemente fuertes”, indicó Basarnas en su primer comunicado.

Equipos de rescate trabajan sobre los escombros del internado Al-Khoziny, en Java Oriental.Los estudiantes se encontraban orando cuando los pisos superiores del edificio se vinieron abajo.

En Indonesia, numerosos internados religiosos operan con infraestructura deficiente, y no es la primera vez que ocurre un derrumbe de estas características. El país se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, un factor que aumenta la vulnerabilidad de las construcciones mal diseñadas o sin mantenimiento adecuado.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate, el gobierno indonesio solicitó una revisión integral de la seguridad estructural de todos los internados religiosos en Java. Las autoridades prevén ofrecer en las próximas horas un nuevo parte oficial con el número definitivo de víctimas y sobrevivientes.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Última Noticia
Indonesia

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro