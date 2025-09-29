Indonesia: se derrumbó un internado mientras los estudiantes rezaban

Un momento de recogimiento espiritual terminó en tragedia este lunes en la isla de Java, en Indonesia. Un internado islámico colapsó mientras un grupo de estudiantes realizaba sus rezos en la planta baja. Las autoridades aún no confirmaron cuántos jóvenes quedaron atrapados.
El hecho ocurrió durante la oración
Según confirmó la agencia de rescates Basarnas, el derrumbe se produjo a las 15:35 hora local en el internado Al-Khoziny, ubicado en Sidoarjo, Java Oriental. Los estudiantes se encontraban orando cuando los pisos superiores del edificio se vinieron abajo.
La zona fue rápidamente rodeada por dos equipos de rescate compuestos por 13 personas. Los socorristas trabajan sin descanso desde el momento del colapso e informaron que lograron identificar señales de al menos dos posibles sobrevivientes bajo los escombros.
Fallas estructurales en pleno mantenimiento
El edificio, según las primeras hipótesis, se vino abajo mientras se desarrollaban obras en el cuarto piso. Basarnas indicó que "se sospecha que los cimientos no eran lo suficientemente fuertes", y por eso toda la estructura colapsó hasta la planta baja.
No está claro cuántos chicos se encontraban rezando en ese momento. Lo que sí se confirmó es que el desplome fue total: desde el cuarto piso hasta el nivel inferior, justo donde se reunían los estudiantes.
Un sistema que ya enfrentó otras tragedias
En Indonesia, muchos internados religiosos funcionan con estructuras precarias, y no es la primera vez que se registran derrumbes. El país, además, está ubicado en una región con alta actividad sísmica, lo que vuelve aún más vulnerables a los edificios mal construidos.
Mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un parte oficial con la cantidad de víctimas. El gobierno ya pidió revisar las condiciones de todos los internados religiosos en Java.
