Una tragedia minera conmociona a Indonesia, donde 16 trabajadores fueron encontrados sin vida en una mina inundada de Java Occidental. Además, otros 10 mineros permanecen desaparecidos bajo tierra, mientras los equipos de emergencia continúan con las tareas de búsqueda y rescate.
Indonesia: 16 mineros murieron tras la inundación de una mina y buscan a otros 10
Las tareas de rescate se desarrollan en Java Occidental, donde las fuertes lluvias provocaron el desborde de un río y complicaron el acceso al pozo, ubicado a unos 100 metros de profundidad.
El portavoz de la Policía de Java Occidental, Hendra Rochmawan, confirmó el hallazgo de los 16 cuerpos, según informó el medio local CNBC. Por su parte, el primer reporte del jueves de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) había registrado 13 cuerpos recuperados, seis de ellos identificados por los equipos forenses.
Las dificultades
Los rescatistas trabajan para extraer el agua acumulada en el pozo, que tiene unos 100 metros de profundidad. Las tareas comenzaron durante la madrugada del miércoles y se desarrollan en condiciones complejas debido al elevado nivel del agua, los accesos estrechos, el suelo resbaladizo y la falta de iluminación.
Las autoridades mantienen como prioridad la seguridad de los equipos de emergencia, mientras intentan llegar hasta los trabajadores que todavía permanecen desaparecidos.
El accidente ocurrió después de que las intensas precipitaciones registradas el lunes provocaran el desborde del río Ciseureuh. El agua ingresó en la excavación e inundó la mina, ubicada en una zona montañosa al sur de Yakarta, la capital de Indonesia.
Once trabajadores lograron escapar
En medio de la emergencia, 11 mineros consiguieron salir de una zona de la explotación antes de que el agua cubriera el pozo. Mientras tanto, los equipos de rescate continúan trabajando para localizar a los otros 10 trabajadores desaparecidos y avanzar con la recuperación de las víctimas.