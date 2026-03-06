A partir del 28 de marzo

Indonesia prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 16 años

El gobierno asiático anunció una medida drástica que entrará en vigencia a finales de este mes. El objetivo central es combatir la "emergencia digital" que afecta a los jóvenes, citando riesgos de ciberacoso, pornografía y adicción a los algoritmos.