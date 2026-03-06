Indonesia prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 16 años
El gobierno asiático anunció una medida drástica que entrará en vigencia a finales de este mes. El objetivo central es combatir la "emergencia digital" que afecta a los jóvenes, citando riesgos de ciberacoso, pornografía y adicción a los algoritmos.
La normativa apunta directamente a las grandes plataformas globales. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X (antes Twitter) y Roblox.
Indonesia se suma a la creciente lista de naciones que han decidido poner un límite estricto a la exposición de los menores en el mundo digital. Este viernes, la ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, Meutya Hafid, confirmó que el país prohibirá el acceso a las redes sociales a todos los niños y adolescentes menores de 16 años. La medida comenzará a aplicarse de manera gradual a partir del próximo 28 de marzo.
Una lucha contra el "gigante de los algoritmos"
La decisión del gobierno de Yakarta no es casual. Según explicó Hafid, la base de la regulación es la protección de la salud mental y la seguridad física de los menores. “Nuestros niños se enfrentan a amenazas cada vez más reales: desde la exposición a la pornografía y el ciberacoso, hasta el fraude en línea y, lo más preocupante, la adicción digital”, sentenció la funcionaria.
La normativa apunta directamente a las grandes plataformas globales. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X (antes Twitter) y Roblox se encuentran entre las primeras que deberán implementar sistemas de verificación de edad rigurosos para cumplir con la ley. El gobierno subrayó que el objetivo es evitar que los padres “tengan que luchar solos contra el gigante de los algoritmos”.
Sanciones y cumplimiento
El nuevo marco regulatorio establece que la responsabilidad de filtrar a los usuarios recaerá exclusivamente en las empresas tecnológicas. Aquellas plataformas que no logren impedir el acceso de menores de 16 años se enfrentarán a un sistema escalonado de sanciones que incluye multas millonarias, la suspensión temporal del servicio y, en última instancia, el cierre definitivo de sus operaciones en territorio indonesio.
Aunque se reconoce que la medida puede generar incomodidad inicial tanto en jóvenes como en adultos, el Estado indonesio ha priorizado lo que denomina "el derecho a un entorno digital seguro" por sobre el libre acceso a estas herramientas de entretenimiento.
Un fenómeno global en expansión
Indonesia sigue los pasos de Australia, que en diciembre de 2025 implementó un veto similar logrando la desactivación de casi 5 millones de cuentas de menores. En Europa, países como Francia y el Reino Unido ya han reforzado sus controles, mientras que en España se debate una legislación para establecer el mismo límite de 16 años.
En un contexto donde más del 80% de los niños indonesios acceden a internet diariamente —con un promedio de siete horas de uso—, esta medida busca frenar lo que las autoridades describen como una pérdida de la infancia frente a las pantallas.