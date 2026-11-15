Irán afirmó este domingo que lanzó seis drones contra una instalación militar de Estados Unidos en Baréin, en un nuevo episodio de tensión en Medio Oriente.
Irán afirmó que atacó con seis drones una base militar de Estados Unidos en Baréin
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que el objetivo fue un radar de defensa antiaérea ubicado en la base de helicópteros de Al Riffa.
La Guardia Revolucionaria identificó como objetivo un sistema de radar de defensa antiaérea ubicado en la base de helicópteros de Al Riffa, mientras que las autoridades bareiníes aseguraron que interceptaron todos los aparatos antes de que llegaran a destino.
El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando se escucharon explosiones y comenzaron a sonar las sirenas de alarma en distintos sectores del país del Golfo. Ante la situación, el Ministerio del Interior de Baréin pidió a los residentes mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Ante la situación, el Ministerio del Interior de Baréin pidió a los residentes mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
La Guardia Revolucionaria reivindicó posteriormente la operación y precisó que se utilizaron seis aeronaves no tripuladas pertenecientes a su Fuerza Aeroespacial. El anuncio se produjo en medio de la continuidad del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, que se extendió a distintos puntos de la región.
Qué se sabe del ataque iraní contra la base de Estados Unidos
Según el comunicado difundido por la Guardia Revolucionaria, los drones fueron dirigidos contra un radar de defensa antiaérea instalado en la base de helicópteros de Al Riffa. La fuerza militar iraní presentó la operación como parte de su respuesta a las acciones estadounidenses.
Sin embargo, la versión sobre el resultado del ataque fue diferente. Las autoridades de Baréin informaron que sus sistemas de defensa interceptaron todos los drones antes de que alcanzaran los objetivos. Por el momento, la información difundida por la fuente no permite confirmar daños en la instalación militar ni víctimas como consecuencia del episodio.
El incidente tuvo lugar dos días después de otro anuncio de Teherán sobre un supuesto ataque contra un sistema de radar estadounidense en Baréin. En esa oportunidad, el Ejército de Estados Unidos aseguró que había interceptado y derribado los dos drones lanzados por las fuerzas iraníes.
La reiteración de estos episodios mantiene la atención sobre las instalaciones militares estadounidenses en el Golfo, una región que quedó involucrada en la escalada del conflicto.
La advertencia de Irán y el papel estratégico de Baréin
En paralelo al anuncio del ataque, el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador de ese país, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó una advertencia sobre una posible ampliación geográfica del enfrentamiento si Estados Unidos vuelve a atacar territorio iraní.
El funcionario sostuvo ante la Cámara que una nueva acción militar estadounidense podría tener consecuencias sobre la extensión del campo de batalla. Sus declaraciones se sumaron a las advertencias de Teherán sobre la posibilidad de responder a nuevas operaciones de Washington.
Baréin ocupa un lugar estratégico para Estados Unidos en Medio Oriente, ya que alberga una importante base naval estadounidense. Desde el comienzo de la guerra, el país del Golfo quedó expuesto a distintos episodios vinculados con las operaciones iraníes contra instalaciones relacionadas con la presencia militar estadounidense en la región.
El conflicto comenzó el 28 de febrero, luego de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, Teherán también formuló advertencias sobre el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio internacional, y amenazó con extender sus acciones contra bases estadounidenses ubicadas en Europa.
La nueva reivindicación iraní y la respuesta de las autoridades de Baréin reflejan la continuidad de las tensiones militares en la región, mientras persisten las advertencias sobre una posible ampliación del enfrentamiento.