Conflicto

Ucrania atacó San Petersburgo con más de 150 drones y provocó incendios en instalaciones petroleras

La ofensiva alcanzó infraestructura energética, un centro de datos y un complejo logístico en la segunda ciudad más poblada de Rusia y en la región de Leningrado. Las autoridades rusas informaron un muerto y varios heridos, además de daños en viviendas y cortes de electricidad. También hubo restricciones en los aeropuertos.