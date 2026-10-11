Este domingo

Rusia y Ucrania: el anuncio de Trump sobre los ataques a la infraestructura energética

El presidente de Estados Unidos aseguró que Moscú y Kiev acordaron suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas con efecto inmediato. Sin embargo, ninguna de las dos partes confirmó públicamente el entendimiento y todavía no se conocen detalles sobre su alcance.