Guerra Rusia-Ucrania

Un ataque contra dos colectivos en Kramatorsk deja 33 muertos

El ataque ruso alcanzó a dos colectivos de pasajeros en una calle de Kramatorsk, en la región de Donetsk. Además de las víctimas fatales, 18 personas resultaron heridas. Las autoridades locales suspendieron el transporte público en la ciudad y en la vecina Sloviansk.