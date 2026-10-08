Al menos 33 personas murieron y otras 18 resultaron heridas este jueves tras un ataque ruso contra dos colectivos de pasajeros en Kramatorsk, una ciudad ubicada en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Según las autoridades ucranianas, el impacto fue provocado por una bomba planeadora que alcanzó la zona por donde circulaban los vehículos.
Un ataque contra dos colectivos en Kramatorsk deja 33 muertos
El ataque ruso alcanzó a dos colectivos de pasajeros en una calle de Kramatorsk, en la región de Donetsk. Además de las víctimas fatales, 18 personas resultaron heridas. Las autoridades locales suspendieron el transporte público en la ciudad y en la vecina Sloviansk.
El hecho ocurrió en una ciudad cercana a la línea del frente y considerada estratégica dentro del dispositivo defensivo ucraniano en Donetsk. De acuerdo con la información difundida por la Policía y las autoridades regionales, los dos colectivos se encontraban circulando por una calle cuando se produjo el ataque.
Las imágenes difundidas después del impacto mostraron uno de los vehículos completamente incendiado y restos esparcidos sobre la calzada.
Qué se sabe del ataque contra los colectivos en Kramatorsk
El ataque se produjo durante la mañana de este jueves en Kramatorsk. Las autoridades regionales informaron inicialmente una cifra menor de víctimas, pero el número de fallecidos fue aumentando a medida que avanzaron las tareas de rescate y asistencia.
El último balance difundido por las autoridades elevó a 33 la cantidad de muertos y mantuvo en 18 el número de heridos.
Según los reportes ucranianos, la munición utilizada fue una bomba planeadora, un tipo de arma aérea que puede incorporar sistemas de guiado y que permite atacar objetivos desde una distancia considerable. El proyectil impactó en una zona donde circulaba transporte público y también afectó el entorno urbano.
El gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin, acusó a las fuerzas rusas de haber atacado deliberadamente a civiles y sostuvo que el lugar elegido permitía provocar un elevado número de víctimas. Moscú, por el momento, no había realizado comentarios sobre este episodio.
Rusia sostiene desde el inicio de la invasión a gran escala que no tiene como objetivo a la población civil, aunque sus fuerzas han realizado numerosos ataques contra ciudades y localidades ucranianas.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también se refirió al episodio y describió el lugar como una parada de colectivos. La Policía difundió fotografías en las que se observan los restos de un vehículo calcinado y víctimas sobre la calle después de la explosión.
Tras el ataque, las autoridades ordenaron suspender el transporte público en Kramatorsk y en la vecina Sloviansk, otra de las ciudades consideradas parte del denominado “cinturón de fortalezas” de Ucrania. La medida fue adoptada ante el deterioro de las condiciones de seguridad y con el objetivo de reducir la exposición de pasajeros y conductores a nuevos ataques.
El ataque ocurrió después de otra jornada con víctimas civiles
El ataque contra los colectivos se produjo apenas un día después de una nueva ola de bombardeos rusos sobre distintas zonas de Ucrania. El miércoles, un ataque en la ciudad de Priluki, en la región de Chernígov, dejó al menos 22 muertos, entre ellos cinco niños, según los reportes publicados por autoridades ucranianas y medios internacionales.
En paralelo, durante la mañana de este jueves también se registraron ataques con drones sobre Kiev. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, informó inicialmente de víctimas fatales y heridos como consecuencia de los ataques. La ofensiva se produjo en un contexto de nuevos bombardeos rusos sobre distintas regiones del país y de presión sobre las defensas aéreas ucranianas.
La situación también afecta a la infraestructura energética. La ofensiva del miércoles incluyó ataques dirigidos principalmente contra la red eléctrica ucraniana, en momentos en que el país se prepara para el invierno y enfrenta el riesgo de nuevos cortes de suministro.
Kramatorsk y Sloviansk forman parte de una zona estratégica de la región de Donetsk. Ambas ciudades se encuentran dentro del territorio que Ucrania todavía controla y que Rusia busca incorporar como parte de sus objetivos militares en el Donbás. Durante los últimos meses, las autoridades locales denunciaron un incremento de los ataques con drones y bombas guiadas sobre esta zona.
El gobernador Filashkin señaló que, ante la intensificación de los ataques, las autoridades no podían continuar exponiendo a los pasajeros y conductores al riesgo de nuevos impactos. Por ese motivo, además de suspender el transporte público, se reforzaron las medidas de seguridad en las ciudades afectadas.
El ataque contra los dos colectivos se suma así a una nueva serie de ofensivas que elevó el número de víctimas civiles en Ucrania y volvió a poner a Kramatorsk en el centro de los combates. Mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación de los daños, las autoridades ucranianas mantienen suspendido el transporte público en las zonas consideradas de mayor riesgo.