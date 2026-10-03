El Puente Norte de Kiev fue alcanzado este sábado 3 de octubre durante un ataque aéreo ruso, informó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko. El episodio se produjo apenas dos días después de que otro puente estratégico de la ciudad, el Puente Sur, fuera atacado por drones.
Kiev bajo presión: Rusia ataca otro de los principales puentes sobre el Dniéper
El Puente Norte, sobre el río Dniéper, fue alcanzado este sábado durante un ataque aéreo ruso. Es el segundo paso estratégico de Kiev atacado en los últimos días, después de los daños sufridos por el Puente Sur.
"El Puente Norte fue atacado. Los servicios de emergencia están en camino", informó Klitschko a través de Telegram.
Como consecuencia del impacto, el tránsito fue interrumpido en dirección desde la margen este hacia la oeste del río Dniéper. Las autoridades reportaron daños tanto en la calzada como en los cables suspendidos utilizados por los trolebuses.
Hasta el momento no se informaron víctimas. El ataque ocurrió poco después de que las autoridades activaran una alerta por la presencia de drones en la ciudad.
El segundo puente estratégico atacado
El Puente Norte es el segundo gran paso vial de Kiev alcanzado por ataques rusos en los últimos días. El Puente Sur fue atacado el jueves y el viernes por drones, lo que provocó su cierre y generó importantes congestionamientos de tránsito.
Los dos puentes tienen un papel central en la movilidad de la capital, ya que conectan las márgenes izquierda y derecha del Dniéper. Antes de la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022, más de un tercio de los aproximadamente tres millones de habitantes de Kiev residía en la margen oriental, mientras que buena parte de las instituciones gubernamentales y empresas se concentra en el sector occidental.
Restricciones y temor por nuevos ataques
Los recientes ataques llevaron a las autoridades de Kiev a adoptar medidas preventivas sobre otros puntos estratégicos de la red vial. El viernes se restringió el tránsito en los puentes Paton y Metro, aunque no se informaron ataques contra esas estructuras.
También se registraron restricciones temporales en el puente Darnitski, según periodistas de la agencia AFP.
Los ataques contra los puentes Norte y Sur constituyen los primeros incidentes de esta magnitud contra pasos elevados estratégicos de Kiev desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala en 2022.
En las últimas horas, Klitschko había advertido sobre el impacto de los ataques en la infraestructura de la capital y afirmó que "el enemigo está destruyendo la ciudad".