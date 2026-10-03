El primer vuelo operado por una aerolínea israelí desde Emiratos Árabes Unidos después del incidente registrado a bordo de un avión de Flydubai llegó este sábado al aeropuerto Ben Gurión, en Tel Aviv.
Israel recibe el primer vuelo desde Emiratos tras el incidente a bordo de un avión de Flydubai
Un avión de la aerolínea israelí Arkia aterrizó en el aeropuerto Ben Gurión procedente de Dubái, en el primer vuelo operado por una compañía israelí desde Emiratos Árabes Unidos tras el incidente ocurrido esta semana a bordo de un avión de Flydubai.
El avión de Arkia había despegado de Dubái el viernes y aterrizó poco después de la 1 de la madrugada del sábado, hora local. Según medios israelíes, se trató de un vuelo destinado principalmente a la repatriación de ciudadanos.
El arribo se produjo después de que Flydubai suspendiera temporalmente su ruta entre Dubái y Tel Aviv a raíz del episodio registrado el miércoles durante uno de sus vuelos.
El incidente durante el vuelo de Flydubai
El hecho ocurrió en un avión que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Según las autoridades, el capitán del vuelo, el piloto indio Smit Machchhar, fue agredido por el copiloto durante el trayecto.
El comandante consiguió abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que pasajeros y miembros de la tripulación intervinieran para reducir al agresor. Posteriormente, el avión realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos iniciaron una investigación para determinar las circunstancias y el posible motivo del ataque.
Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la motivación del agresor. Funcionarios israelíes y estadounidenses mencionaron públicamente posibles vínculos con el extremismo islamista o con Irán, aunque esas hipótesis forman parte de las líneas de investigación y no fueron confirmadas como la causa del ataque.
El Al también había cancelado sus vuelos
El vuelo de Arkia representa el primer servicio de una aerolínea israelí que partió desde Emiratos después del incidente.
La aerolínea nacional El Al también había cancelado vuelos previstos para trasladar de regreso a Israel a ciudadanos que se encontraban en Emiratos Árabes Unidos.
La reanudación parcial de los vuelos permite recuperar la conexión aérea entre ambos países mientras continúan las investigaciones sobre el incidente ocurrido a bordo del avión de Flydubai.