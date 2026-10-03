Desde Dubái

Israel recibe el primer vuelo desde Emiratos tras el incidente a bordo de un avión de Flydubai

Un avión de la aerolínea israelí Arkia aterrizó en el aeropuerto Ben Gurión procedente de Dubái, en el primer vuelo operado por una compañía israelí desde Emiratos Árabes Unidos tras el incidente ocurrido esta semana a bordo de un avión de Flydubai.