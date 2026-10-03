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Israel recibe el primer vuelo desde Emiratos tras el incidente a bordo de un avión de Flydubai

Un avión de la aerolínea israelí Arkia aterrizó en el aeropuerto Ben Gurión procedente de Dubái, en el primer vuelo operado por una compañía israelí desde Emiratos Árabes Unidos tras el incidente ocurrido esta semana a bordo de un avión de Flydubai.

Se reanudan los vuelos entre Emiratos e Israel tras el ataque en un avión de FlydubaiSe reanudan los vuelos entre Emiratos e Israel tras el ataque en un avión de Flydubai
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El primer vuelo operado por una aerolínea israelí desde Emiratos Árabes Unidos después del incidente registrado a bordo de un avión de Flydubai llegó este sábado al aeropuerto Ben Gurión, en Tel Aviv.

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El avión de Arkia había despegado de Dubái el viernes y aterrizó poco después de la 1 de la madrugada del sábado, hora local. Según medios israelíes, se trató de un vuelo destinado principalmente a la repatriación de ciudadanos.

El arribo se produjo después de que Flydubai suspendiera temporalmente su ruta entre Dubái y Tel Aviv a raíz del episodio registrado el miércoles durante uno de sus vuelos.

El incidente durante el vuelo de Flydubai

El hecho ocurrió en un avión que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Según las autoridades, el capitán del vuelo, el piloto indio Smit Machchhar, fue agredido por el copiloto durante el trayecto.

El episodio estuvo relacionado con un enfrentamiento entre los integrantes de la tripulación.El episodio estuvo relacionado con un enfrentamiento entre los integrantes de la tripulación.

El comandante consiguió abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que pasajeros y miembros de la tripulación intervinieran para reducir al agresor. Posteriormente, el avión realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos iniciaron una investigación para determinar las circunstancias y el posible motivo del ataque.

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Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la motivación del agresor. Funcionarios israelíes y estadounidenses mencionaron públicamente posibles vínculos con el extremismo islamista o con Irán, aunque esas hipótesis forman parte de las líneas de investigación y no fueron confirmadas como la causa del ataque.

El Al también había cancelado sus vuelos

El vuelo de Arkia representa el primer servicio de una aerolínea israelí que partió desde Emiratos después del incidente.

La aerolínea nacional El Al también había cancelado vuelos previstos para trasladar de regreso a Israel a ciudadanos que se encontraban en Emiratos Árabes Unidos.

A picture taken on March 8, 2026, shows a Flydubai Boeing 737-8 MAX A6-FKF aircraft, which was bound for Israel from the United Arab Emirates diverted to Saudi Arabia after transmitting emergency signals following a fight between the pilots rather than a hijacking, according to an Israeli official, in this handout image in a location given as Salzburg, Austria. Karl Dittlbacher/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. VERIFICATION: -Reuters could not confirm the location where the photo was taken -Flight history for aircraft - A6-FKF indicates the aircraft did the liaison Salzburg-Dubai on March 8, 2026, according to tracking information available on Flightradar24. -Date confirmed from the original file metadata -The aircraft registration number seen in the archive image matched the registration number associated with the Playback information of flight FZ1073, according to tracking data available on Flightradar24Se reanudan los vuelos entre Emiratos e Israel tras el ataque en un avión de Flydubai

La reanudación parcial de los vuelos permite recuperar la conexión aérea entre ambos países mientras continúan las investigaciones sobre el incidente ocurrido a bordo del avión de Flydubai.

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