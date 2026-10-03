Una mujer de 102 años murió y unas 90 personas tuvieron que ser rescatadas después de una intensa riada que afectó a Madrigueras, en la provincia española de Albacete. El temporal provocó inundaciones en distintos puntos de la localidad y dejó viviendas anegadas, vehículos afectados y calles cubiertas de agua y barro.
Video: así fue la fuerte riada en España que dejó una mujer muerta y 90 rescates
El temporal dejó viviendas anegadas, vehículos afectados y graves daños en Madrigueras, Albacete, donde se activó el operativo de emergencia ante la magnitud del episodio.
Durante el episodio se registraron alrededor de 142 litros de lluvia por metro cuadrado. Ante la gravedad de la situación, las autoridades activaron el Plan de Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en situación operativa 1 y desplegaron un amplio dispositivo de emergencia.
Víctima fatal y decenas de rescates
La mujer se encontraba dentro de su vivienda cuando se produjo la inundación. El agua llegó a alcanzar aproximadamente un metro de altura en el interior del inmueble y la víctima no pudo ponerse a salvo.
Los servicios de emergencia realizaron alrededor de 90 rescates durante la tarde y las primeras horas de la noche. La mayoría correspondió a personas que habían quedado dentro de viviendas afectadas por la acumulación de agua.
La emergencia también generó numerosos llamados de vecinos que buscaban información porque se encontraban asustados y no sabían cómo actuar ante el avance del agua.
Madrigueras quedó bajo el agua
La localidad recibió una cantidad de lluvia que, según las autoridades, superó los 140 litros por metro cuadrado. El agua ingresó en viviendas y edificios públicos y arrastró vehículos y otros elementos.
El alcalde de Madrigueras, Juan Carlos Talavera, describió el episodio como la mayor riada que recuerda el municipio desde la década de 1950. Según explicó, en algunos sectores el agua llegó hasta los dos metros de altura y varias casas sufrieron graves daños.
Durante las primeras horas del operativo también se retiraron vehículos que habían quedado atrapados en las zonas más afectadas. Los equipos de emergencia, junto con vecinos y voluntarios, continuaron después con las tareas de achique, limpieza y recuperación.
Continúan los trabajos y preparan ayudas
El operativo de recuperación se reforzó este sábado con nuevos equipos de GEACAM, además de efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y otros servicios de emergencia.
Entre las tareas se encuentran la extracción de agua y barro, la limpieza de las zonas afectadas y el retiro de vehículos acumulados por la corriente.
El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene activo el nivel 1 de emergencia del METEOCAM. Además, el presidente regional, Emiliano García-Page, anunció que el Consejo de Gobierno solicitará el martes la declaración de Madrigueras como zona catastrófica debido a los daños provocados por la riada.
La Delegación del Gobierno también anunció la instalación de una mesa informativa para que los vecinos puedan conocer las ayudas disponibles para afrontar las consecuencias del temporal.