Las intensas lluvias que afectan al sur de Cataluña provocaron importantes inundaciones en las Terres de l’Ebre, en la provincia de Tarragona, donde los equipos de emergencia tuvieron que rescatar a 18 personas que habían quedado atrapadas, principalmente dentro de sus vehículos.
Inundaciones en Tarragona dejan personas atrapadas y casas bajo agua
Las lluvias torrenciales afectaron a las Terres de l’Ebre, donde hubo calles y rutas anegadas, viviendas inundadas y acumulados superiores a 200 milímetros.
Los principales problemas se concentraron en localidades como Alcanar, Ulldecona y Santa Bàrbara. En algunos sectores se registraron acumulados superiores a los 200 litros por metro cuadrado, mientras que las precipitaciones hicieron crecer rápidamente los barrancos y anegaron distintos caminos y carreteras.
Los Bombers de la Generalitat desplegaron unos 140 efectivos y más de 50 vehículos para atender las consecuencias del temporal. Hasta el viernes por la mañana habían intervenido en 183 servicios relacionados con el episodio meteorológico.
Conductores atrapados
Una de las situaciones más complicadas se produjo durante las primeras horas del viernes, cuando una nueva tormenta descargó con fuerza sobre el sur del Montsià.
En la zona de Alcanar y Ulldecona, varios conductores quedaron atrapados por la rápida acumulación de agua en las vías. La carretera N-340 tuvo que ser cortada debido a las condiciones de circulación y a la presencia de agua sobre la calzada.
Los equipos de emergencia también asistieron a personas con problemas de movilidad que habían quedado atrapadas dentro de sus viviendas. Hasta el momento de los primeros balances no se habían informado víctimas fatales ni personas heridas como consecuencia directa de los rescates.
La situación llevó a las autoridades catalanas a recomendar a la población evitar los desplazamientos y mantenerse alejada de ríos, barrancos y otras zonas susceptibles de inundarse.
Casas bajo el agua
En Les Cases d'Alcanar, una localidad costera perteneciente al municipio de Alcanar, las lluvias volvieron a generar inundaciones en el sector del Marjal.
El paseo quedó completamente cubierto por el agua y varios vecinos volvieron a sufrir el ingreso de líquido en los bajos y garajes de sus viviendas. El sector del Fondo de Jan fue uno de los puntos afectados por la acumulación y el reflujo del agua.
La situación resulta especialmente significativa porque recientemente se había realizado una obra destinada a mejorar la evacuación del agua hacia el mar, mediante la ampliación de la desembocadura del Marjal. Sin embargo, la intensidad de las precipitaciones volvió a poner a prueba el sistema de drenaje.
Durante la noche, el Ayuntamiento trabajó para reducir las consecuencias del temporal y se dispusieron cortes de acceso a Les Cases por distintos caminos. También se restringió la circulación en algunas calles de la localidad.
Los registros del episodio muestran la magnitud de las precipitaciones. Les Cases d'Alcanar acumuló más de 230 litros por metro cuadrado, mientras que otras localidades de las Terres de l’Ebre también superaron los 200 milímetros.
Alerta por inundaciones
Protecció Civil había activado la fase de emergencia del plan INUNCAT ante la previsión de lluvias torrenciales. En las Terres de l’Ebre se esperaban acumulados superiores a los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas.
Durante el viernes se envió además un mensaje de emergencia a los teléfonos móviles de los habitantes del Baix Ebre y el Montsià. Posteriormente se levantó la orden de confinamiento, aunque se mantuvieron restricciones a la movilidad interurbana debido al estado de las rutas y al riesgo de nuevas inundaciones.
El episodio también generó cientos de llamadas al servicio de emergencias 112 y numerosos avisos por inundaciones, acumulación de agua en calles y accesos afectados.
Aunque la fase más intensa del temporal comenzó a disminuir, las autoridades mantienen la vigilancia debido a la inestabilidad meteorológica y al riesgo de nuevas precipitaciones.