El Gobierno de Italia extendió por otros 15 días los controles en sus fronteras aérea y marítima con España, debido a la situación migratoria en Ceuta, informaron medios locales. La medida fue decidida por el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, luego de una reunión del Comité para el Análisis de la Inmigración y la Seguridad Fronteriza.
Italia volvió a extender los controles fronterizos con España: qué pasa en Ceuta
El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, decidió mantener la medida tras analizar la situación migratoria y las condiciones de seguridad en el enclave español.
Según informó Corriere della Sera, la medida responde a la situación que atraviesa Ceuta, enclave español ubicado en el norte de África, y a la continuidad de las preocupaciones vinculadas con la seguridad y la migración.
El Ministerio del Interior italiano comunicó la decisión a la Comisión Europea y a los ministros del Interior de los demás países miembros de la Unión Europea.
Controles en las fronteras
La extensión mantiene los controles en las conexiones aéreas y marítimas entre Italia y España, en el marco de la suspensión temporal de las reglas de libre circulación de Schengen.
Se trata de la tercera prórroga adoptada por el Ministerio del Interior italiano desde el comienzo de la emergencia migratoria en Ceuta.
La situación en Ceuta
Ceuta es un enclave español ubicado en territorio norteafricano. La situación migratoria registrada allí llevó a Italia a restablecer los controles con España y posteriormente a extenderlos en distintas oportunidades.
La medida italiana se mantiene vigente por otros 15 días, mientras continúan las preocupaciones señaladas por las autoridades en materia migratoria y de seguridad.