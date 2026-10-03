Europa

Elecciones en Letonia: seguridad, Ucrania y costo de vida marcan la jornada

Unos 1,5 millones de ciudadanos están habilitados para elegir los 100 integrantes del Parlamento letón. La campaña estuvo marcada por las preocupaciones de seguridad vinculadas a la guerra en Ucrania, los incidentes con drones y el aumento del costo de vida, en un escenario de fuerte fragmentación política.