Los colegios electorales abrieron este sábado en Letonia, donde alrededor de 1,5 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones parlamentarias. En los comicios se ponen en juego los 100 escaños del Saeima, el Parlamento unicameral del país báltico.
Elecciones en Letonia: seguridad, Ucrania y costo de vida marcan la jornada
Unos 1,5 millones de ciudadanos están habilitados para elegir los 100 integrantes del Parlamento letón. La campaña estuvo marcada por las preocupaciones de seguridad vinculadas a la guerra en Ucrania, los incidentes con drones y el aumento del costo de vida, en un escenario de fuerte fragmentación política.
La votación comenzó a las 8 y se extenderá hasta las 20, hora local. Participan 14 partidos y alianzas electorales, mientras que los sondeos previos anticipan un Parlamento fragmentado y sin una fuerza en condiciones de alcanzar por sí sola la mayoría.
La elección se desarrolla en un contexto marcado principalmente por la seguridad nacional y el costo de vida. Letonia comparte frontera con Rusia y Bielorrusia y es miembro de la Unión Europea y de la OTAN.
La seguridad, en el centro de la campaña
La guerra de Rusia contra Ucrania ocupó un lugar central durante la campaña electoral. En Letonia existe una preocupación particular por posibles incidentes que involucren su espacio aéreo, después de varios episodios relacionados con drones que contribuyeron a la caída de la anterior coalición de gobierno.
El actual primer ministro, Andris Kulbergs, asumió el cargo en mayo al frente de una coalición de cuatro partidos. Su llegada al Gobierno se produjo después de la crisis política provocada por la gestión de esos incidentes.
La seguridad también tuvo un impacto directo sobre la jornada electoral. A pedido de Riga, Alemania desplegó cuatro cazas Eurofighter para contribuir a la protección del espacio aéreo letón durante los comicios.
Kulbergs plantea mantener una política de fuerte respaldo a Ucrania y reforzar las capacidades de defensa y detección de drones. Su gobierno también mantiene el compromiso de destinar el 5% del PBI a defensa.
Un escenario político fragmentado
La Lista Unida, de centro-derecha y encabezada por Kulbergs, aparece al frente de los sondeos previos. Sin embargo, las mediciones también muestran un escenario con varias fuerzas con posibilidades de ingresar al Parlamento, por lo que la formación del próximo gobierno dependerá de las negociaciones posteriores a la elección.
Entre las principales fuerzas que compiten por representación parlamentaria aparecen Poder Soberano/Alianza de Jóvenes Letones, Letonia Primero, los Progresistas, la Alianza Nacional, Nueva Unidad y la Unión de Verdes y Agricultores.
La política hacia Rusia y Ucrania constituye una de las principales diferencias entre los partidos. Mientras el actual gobierno sostiene una línea de apoyo a Kiev y de alineamiento con la UE y la OTAN, algunas fuerzas opositoras plantean reducir o revisar la ayuda a Ucrania y concentrar la agenda en cuestiones internas.
A la discusión sobre seguridad se suman otros problemas domésticos, como el aumento de los precios, los salarios, el funcionamiento del sistema sanitario, la emigración y el envejecimiento de la población.