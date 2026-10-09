El precio internacional del petróleo registró una caída este viernes 9 de octubre, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que no ordenará ataques contra Irán antes de las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre. La decisión contribuyó a moderar las preocupaciones del mercado por una mayor escalada del conflicto en Medio Oriente.
El petróleo Brent cae a US$103 tras el anuncio de Trump sobre Irán
El barril de Brent retrocedió un 1,20% y se ubicó en torno a los US$103, luego de que Donald Trump anunciara que no atacará Irán antes de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre. Sin embargo, la incertidumbre geopolítica y la interrupción de parte de la producción petrolera y gasífera en el golfo de México por el huracán Isaías mantienen la presión sobre los mercados energéticos.
El barril de Brent, referencia para buena parte del mercado internacional, retrocedió un 1,20% y se ubicó en torno a los 103 dólares. El jueves había superado los US$105 durante la jornada, antes de cerrar en US$104,28.
A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump aseguró que Estados Unidos mantiene conversaciones «productivas» con Teherán y describió la situación económica y militar iraní como delicada. No obstante, la postura de Washington continúa marcada por las restricciones al petróleo iraní y las tensiones en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos.
La reacción de los mercados refleja la sensibilidad de los precios del crudo ante cualquier señal de distensión o agravamiento del conflicto. Si bien el anuncio contribuyó a reducir parcialmente la cotización, los riesgos para el suministro energético continúan vigentes.
El huracán Isaías presiona sobre la oferta de petróleo
A las tensiones geopolíticas se suma el impacto del huracán Isaías, que avanza hacia el sur de Estados Unidos y amenaza las instalaciones energéticas del golfo de México.
Según datos de la Administración de Minerales Marinos de Estados Unidos (MMA, por sus siglas en inglés), las medidas preventivas adoptadas ante el fenómeno meteorológico provocaron la suspensión del 62,89% de la producción diaria de petróleo y del 57,35% de la producción de gas natural de esa región.
La interrupción de las operaciones agrega incertidumbre a un mercado que ya enfrenta riesgos vinculados con la guerra en Medio Oriente. La magnitud del impacto dependerá de la evolución del huracán, la duración de las suspensiones y el tiempo necesario para restablecer la actividad en las instalaciones afectadas.
Otro factor que incidió en las cotizaciones fue el reporte de la UKMTO, el organismo británico de seguimiento de la seguridad marítima, sobre el impacto de varios proyectiles contra un buque frente a las costas de Qatar.
En este contexto, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, también registró una baja del 1,13%, hasta los US$90,46 por barril. La cotización había avanzado un 3,64% el jueves, cuando cerró en US$91,49.
Por su parte, el gas natural negociado en el mercado de referencia europeo TTF cayó un 2,93%, hasta los 76,53 euros por megavatio hora, después de haber superado los 80 euros durante la jornada anterior.
Los precios de los combustibles, en el centro de la disputa política
La evolución del petróleo también tiene implicancias políticas en Estados Unidos, donde el encarecimiento de los combustibles genera preocupación entre los consumidores y se convirtió en uno de los temas sensibles de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
Los comicios de medio mandato renovarán bancas en el Congreso y representan una instancia clave para el Partido Republicano, que enfrenta el riesgo de perder el control parlamentario.
Trump ha sostenido que los precios de los combustibles disminuirán cuando termine la guerra con Irán. Sin embargo, el malestar de los votantes por el costo de la energía continúa siendo un factor de presión para la administración estadounidense.
La evolución de las cotizaciones dependerá, en buena medida, de la posibilidad de avanzar en negociaciones diplomáticas, de las condiciones de seguridad para el transporte marítimo y de la recuperación de la producción energética afectada por el huracán.
Rusia busca un papel en las negociaciones de Medio Oriente
En paralelo, el presidente ruso, Vladímir Putin, manifestó su disposición a contribuir a una salida diplomática del conflicto durante una reunión con su par iraní, Masud Pezeshkian.
Según informaron medios estatales rusos, Putin aseguró que Moscú está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para favorecer una solución. El encuentro se desarrolló antes de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), prevista en Turkmenistán.
Pezeshkian, por su parte, afirmó que Irán está comprometido con el diálogo, aunque cuestionó las acciones de Estados Unidos durante anteriores instancias de negociación. También sostuvo que Teherán busca establecer un marco definitivo para poner fin a la guerra.
Rusia e Irán mantienen una relación política y militar estrecha, reforzada desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022. La participación de Moscú en eventuales gestiones diplomáticas suma otro elemento al complejo escenario internacional.
Mientras tanto, el mercado petrolero permanece condicionado por la interacción entre los riesgos geopolíticos, las posibles interrupciones de la oferta y las expectativas sobre la evolución de la demanda mundial.