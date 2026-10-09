Tras una jornada de fuertes subas

El petróleo Brent cae a US$103 tras el anuncio de Trump sobre Irán

El barril de Brent retrocedió un 1,20% y se ubicó en torno a los US$103, luego de que Donald Trump anunciara que no atacará Irán antes de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre. Sin embargo, la incertidumbre geopolítica y la interrupción de parte de la producción petrolera y gasífera en el golfo de México por el huracán Isaías mantienen la presión sobre los mercados energéticos.