Irán comunicó a Estados Unidos sus condiciones para avanzar hacia el final de la guerra, en el marco de los contactos diplomáticos que ambos países mantienen en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Irán exige el levantamiento del bloqueo naval para avanzar hacia el fin de la guerra
Teherán transmitió a Washington, a través de mediadores, una serie de condiciones para avanzar hacia el final del conflicto. Entre ellas figuran el cese de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval y de las medidas económicas y la liberación de activos iraníes congelados.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baqaei, confirmó que Teherán transmitió sus planteos a la delegación estadounidense. Según explicó al medio estatal IRNA, entre las condiciones figuran el cese de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval y de las medidas económicas contra Irán y la liberación de activos iraníes congelados.
Los contactos se produjeron después de varios meses de estancamiento diplomático y tienen al estrecho de Ormuz como uno de los principales puntos de la negociación. Irán ha planteado que está dispuesto a facilitar la reapertura del estratégico paso marítimo si Estados Unidos reduce la presión militar y levanta el bloqueo sobre sus puertos.
El estrecho de Ormuz, en el centro de las conversaciones
La situación del estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales obstáculos y, al mismo tiempo, en una pieza central de las negociaciones.
Según funcionarios iraníes, Teherán podría reabrir el paso marítimo en un plazo de siete días si Washington levanta el bloqueo de los puertos iraníes y reduce la presión militar. La propuesta fue transmitida a través de mediadores antes de los contactos desarrollados en Nueva York.
El estrecho constituye una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo y gas. Las restricciones a la navegación generaron preocupación entre los países de la región y llevaron a distintos gobiernos a impulsar alternativas diplomáticas para garantizar la circulación marítima.
En ese contexto, Qatar y otros países de la región participan como intermediarios entre Washington y Teherán con el objetivo de facilitar un entendimiento.
Contactos entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos
El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron conversaciones con representantes iraníes durante unas tres horas en Nueva York.
Trump calificó el encuentro como “muy bueno” y “muy productivo” y afirmó que existe impulso para alcanzar un acuerdo. Witkoff, por su parte, señaló que las conversaciones se desarrollaron mediante mediadores que se trasladaron entre las delegaciones estadounidense e iraní.
La versión iraní indicó que el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, mantuvo un encuentro con Witkoff y que durante esas conversaciones fueron transmitidas las condiciones de Teherán.
La modalidad del diálogo fue presentada de manera diferente por las partes: mientras Washington habló de una reunión de varias horas con funcionarios iraníes, Witkoff describió públicamente el proceso como conversaciones realizadas a través de mediadores.
Siete meses de guerra y nuevas gestiones diplomáticas
Los contactos se producen después del fracaso de un alto el fuego alcanzado en junio y de varios meses de interrupción de las negociaciones.
En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump volvió a reclamar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y advirtió que Washington mantiene abierta la posibilidad de una escalada militar si no se alcanza un entendimiento. Al mismo tiempo, posteriormente afirmó que las conversaciones continuaban y expresó su expectativa de alcanzar un acuerdo.
Desde Teherán, las autoridades sostienen que cualquier acuerdo debe contemplar el fin de las operaciones militares, el levantamiento del bloqueo naval y económico y la liberación de los activos iraníes congelados.
Por ahora, las conversaciones no se tradujeron en un acuerdo definitivo. Sin embargo, los contactos desarrollados durante la Asamblea General de la ONU constituyen una nueva instancia diplomática, con el estrecho de Ormuz y las condiciones económicas y militares planteadas por ambas partes como algunos de los principales puntos de discusión.