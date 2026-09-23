Planteos a Estados Unidos

Irán exige el levantamiento del bloqueo naval para avanzar hacia el fin de la guerra

Teherán transmitió a Washington, a través de mediadores, una serie de condiciones para avanzar hacia el final del conflicto. Entre ellas figuran el cese de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval y de las medidas económicas y la liberación de activos iraníes congelados.