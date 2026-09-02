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Tensión en Medio Oriente

Irán lanzó misiles y drones contra países del Golfo tras el ataque de Estados Unidos

Tras los ataques estadounidenses, Teherán respondió con una ofensiva que elevó la tensión regional y activó alertas en distintos países con presencia militar de Washington.

Trump advirtió que respondería con mayor intensidad ante nuevos ataques.Trump advirtió que respondería con mayor intensidad ante nuevos ataques.
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La tensión en Medio Oriente aumentó luego de que Estados Unidos bombardeara el martes objetivos militares en Irán. Horas después, Teherán anunció una ofensiva con misiles y drones contra distintos puntos de la región donde existen instalaciones militares estadounidenses.

Irán anunció una represalia

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en la red social X, las fuerzas estadounidenses atacaron posiciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Mirá tambiénEstados Unidos, los nuevos ataques a Irán y el escenario actual de la guerra

El organismo sostuvo que la ofensiva se produjo como respuesta a recientes intentos de ataques atribuidos al CGRI contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y contra efectivos estadounidenses desplegados en la región.

Desde Irán, en tanto, anunciaron una “operación decisiva de represalia” mediante misiles y drones. De acuerdo con la agencia estatal Tasnim, los ataques estuvieron dirigidos contra “las bases y los intereses estadounidenses en la región”.

Jordania aseguró haber interceptado misiles

La respuesta iraní alcanzó a distintos países del Golfo Pérsico donde Estados Unidos mantiene presencia militar.

A screengrab from a video obtained from social media on September 1, 2026, shows a view shortly before what U.S. Central Command (CENTCOM) says was a U.S. strike on an Iranian military target. U.S. Central Command/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. BLURRING FROM SOURCE Verification: Reuters was not able to independently verify the location and the date when the video was taken, however they match official reports of U.S. strikes on Iran and no earlier versions of the video were found posted online before September 1.Jordania informó que interceptó diez misiles provenientes de Irán.

El ejército de Jordania informó que logró destruir diez misiles lanzados desde Irán. Además, indicó que otros tres proyectiles cayeron lejos de zonas habitadas y que no provocaron heridos.

En Kuwait también se reportaron ataques con misiles y drones, mientras que en Bahréin se activaron las sirenas de alerta aérea durante las primeras horas del miércoles.

Trump advirtió sobre una nueva ofensiva

Antes de la respuesta iraní, el presidente estadounidense Donald Trump había advertido que cualquier represalia por parte de Teherán derivaría en nuevos ataques.

“Si Teherán responde a este ataque perfectamente justificado, será golpeado nuevamente, mucho más duro y con mayor intensidad”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

People survey damage at the site in the aftermath of a reported attack in Kuhistik, Sirik, Iran, September 1, 2026. Iranian Red Crescent Society/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. VERIFICATION: - Building that matched corroborating eyewitness video and the road layout and electric tower nearby matched the archive and satellite imagery of the area. - Iranian media said telecommunications infrastructure and residential area were damaged after an attack on September 1. - No old results were found posted online before September 1.Personas evalúan los daños en el lugar tras un ataque reportado en Kuhistik, Sirik (Irán)

Las declaraciones elevaron aún más la tensión luego de la ofensiva estadounidense contra instalaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica.

Crece la tensión en la región

Los nuevos ataques extendieron el enfrentamiento más allá del territorio iraní y generaron alertas en países donde se encuentran instalaciones militares estadounidenses.

Mientras distintos gobiernos informaron sobre la caída o intercepción de proyectiles, la situación continúa marcada por las amenazas cruzadas entre Washington y Teherán.

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