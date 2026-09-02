La tensión en Medio Oriente aumentó luego de que Estados Unidos bombardeara el martes objetivos militares en Irán. Horas después, Teherán anunció una ofensiva con misiles y drones contra distintos puntos de la región donde existen instalaciones militares estadounidenses.
Irán lanzó misiles y drones contra países del Golfo tras el ataque de Estados Unidos
Tras los ataques estadounidenses, Teherán respondió con una ofensiva que elevó la tensión regional y activó alertas en distintos países con presencia militar de Washington.
Irán anunció una represalia
Según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en la red social X, las fuerzas estadounidenses atacaron posiciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
El organismo sostuvo que la ofensiva se produjo como respuesta a recientes intentos de ataques atribuidos al CGRI contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y contra efectivos estadounidenses desplegados en la región.
Desde Irán, en tanto, anunciaron una “operación decisiva de represalia” mediante misiles y drones. De acuerdo con la agencia estatal Tasnim, los ataques estuvieron dirigidos contra “las bases y los intereses estadounidenses en la región”.
Jordania aseguró haber interceptado misiles
La respuesta iraní alcanzó a distintos países del Golfo Pérsico donde Estados Unidos mantiene presencia militar.
El ejército de Jordania informó que logró destruir diez misiles lanzados desde Irán. Además, indicó que otros tres proyectiles cayeron lejos de zonas habitadas y que no provocaron heridos.
En Kuwait también se reportaron ataques con misiles y drones, mientras que en Bahréin se activaron las sirenas de alerta aérea durante las primeras horas del miércoles.
Trump advirtió sobre una nueva ofensiva
Antes de la respuesta iraní, el presidente estadounidense Donald Trump había advertido que cualquier represalia por parte de Teherán derivaría en nuevos ataques.
“Si Teherán responde a este ataque perfectamente justificado, será golpeado nuevamente, mucho más duro y con mayor intensidad”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
Las declaraciones elevaron aún más la tensión luego de la ofensiva estadounidense contra instalaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica.
Crece la tensión en la región
Los nuevos ataques extendieron el enfrentamiento más allá del territorio iraní y generaron alertas en países donde se encuentran instalaciones militares estadounidenses.
Mientras distintos gobiernos informaron sobre la caída o intercepción de proyectiles, la situación continúa marcada por las amenazas cruzadas entre Washington y Teherán.