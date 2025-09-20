El Aeropuerto de Dublín reabre tras ser evacuado por una alerta de seguridad
La medida, que causó interrupciones temporales, se implementó como precaución. A pesar del incidente y del caos que afecta a otros aeródromos europeos por un ciberataque, las autoridades del aeropuerto de Dublín confirmaron que su alerta de seguridad no estuvo relacionada.
La Policía irlandesa (Garda) también confirmó la presencia de agentes en la "escena de un incidente" e indicó que el acceso de vehículos a ambos extremos del recinto estaba restringido. Credito: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
El Aeropuerto de Dublín, en Irlanda, reabrió este sábado su Terminal 2 después de haber sido evacuada durante varias horas como medida de precaución tras recibirse una alerta de seguridad, según informó el nodo aéreo irlandés en redes sociales. "El Aeropuerto de Dublín confirma que la Terminal 2 ha recibido el visto bueno", escribió el aeródromo dublinés en la red social X a las 13:50 (hora local).
Del mismo modo, informó que los pasajeros podrán volver a acceder a la terminal en breve y se espera que los vuelos se retomen. De mismo modo, advirtió que "es posible que continúen algunas interrupciones temporales durante el resto del día" y recomendó a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas para recibir actualizaciones.
Medida de precaución
En una publicación anterior, el Aeropuerto de Dublín confirmó que había evacuado su Terminal 2 como medida de precaución que, de acuerdo con la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ se habría llevado a cabo tras recibir una "alerta de seguridad" alrededor de las 11:30 (hora local). Por el momento no han trascendido más detalles sobre la naturaleza de esta alerta.
El incidente se produce en una jornada de caos en los aeropuertos europeos, después que un ciberataque durante la noche del viernes afectase a una de las empresas proveedoras de los sistemas de facturación y embarque, causando retrasos y cancelaciones en los aeródromos de Bruselas, Berlín y el de Heathrow, en Londres, a lo largo de la mañana.
Sin embargo, el Aeropuerto de Dublín especificó en X que la evacuación de su Terminal 2 es un incidente que no tiene relación con el ciberataque.
