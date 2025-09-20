Europa

El Aeropuerto de Dublín reabre tras ser evacuado por una alerta de seguridad

La medida, que causó interrupciones temporales, se implementó como precaución. A pesar del incidente y del caos que afecta a otros aeródromos europeos por un ciberataque, las autoridades del aeropuerto de Dublín confirmaron que su alerta de seguridad no estuvo relacionada.