Israel recuperó los cuerpos de dos rehenes mientras intensifica la ofensiva en Gaza
El gobierno israelí confirmó la recuperación de los cuerpos de dos rehenes en la Franja de Gaza, entre ellos Ilan Weiss, secuestrado y asesinado durante el ataque del 7 de octubre de 2023. El hallazgo se produjo en medio de una nueva ofensiva militar en Gaza City, donde se suspendieron las pausas humanitarias.
Benjamin Netanyahu, premier israelí. Archivo El Litoral
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este viernes que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lograron recuperar los cuerpos de dos rehenes en la Franja de Gaza. Uno de ellos fue identificado como Ilan Weiss, de 56 años, residente del kibutz Be’eri, quien fue asesinado durante el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y luego trasladado a territorio gazatí.
El segundo cuerpo aún no fue identificado públicamente por las autoridades, aunque fuentes militares confirmaron que se trata de una de las personas secuestradas durante la misma jornada de ataques que desencadenaron el actual conflicto armado.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo anunció este viernes. Crédito: Reuters.
Impacto en las familias de rehenes
El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos emitió un comunicado en el que expresó su pesar, pero también alivio por el regreso del cuerpo de Weiss. “Traer a casa a los secuestrados, vivos o muertos, es un deber moral del Estado de Israel”, señalaron en un mensaje que también exigió redoblar los esfuerzos por rescatar a los que aún permanecen cautivos.
Se estima que todavía hay alrededor de 48 rehenes en poder de Hamas en Gaza, de los cuales unos 20 podrían seguir con vida. Las familias continúan reclamando avances concretos en las negociaciones y critican la lentitud de los procesos diplomáticos.
En paralelo al anuncio, Israel intensificó su ofensiva militar en Gaza City, que este viernes fue oficialmente declarada como “zona de combate peligrosa”. Esto implica la suspensión de las pausas humanitarias que hasta el momento permitían el ingreso diario de ayuda esencial, como alimentos, agua y medicamentos.
Las fuerzas israelíes indicaron que los combates se concentran ahora en los alrededores de Shujaiya y Zeitoun, barrios densamente poblados del norte de la ciudad, donde aseguran que se esconden altos mandos de Hamas. “La operación continúa con el objetivo de desmantelar la infraestructura terrorista y rescatar a los rehenes que siguen en cautiverio”, informó el vocero militar Daniel Hagari.
Ofensiva militar. Crédito: Reuters.
Repercusiones humanitarias
La comunidad internacional expresó su preocupación ante la escalada del conflicto y la creciente crisis humanitaria en Gaza. Organizaciones como Naciones Unidas y Médicos Sin Fronteras advirtieron que el colapso sanitario y alimentario es inminente, y que la interrupción de la ayuda podría agravar aún más la situación de la población civil.
Desde el inicio de la guerra, más de 35.000 personas han muerto en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamas. Por su parte, Israel informa que al menos 1.200 personas murieron en el ataque del 7 de octubre y en los enfrentamientos posteriores.
El hallazgo de los cuerpos y el avance militar coinciden con un momento de creciente presión interna sobre el gobierno de Netanyahu, cuestionado tanto por la gestión del conflicto como por su falta de avances en la liberación de los rehenes.
En los últimos días, protestas encabezadas por familiares y allegados de los secuestrados volvieron a instalarse frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén, exigiendo un acuerdo inmediato para el retorno de los cautivos.
La confirmación del hallazgo de los cuerpos de dos rehenes marca un nuevo capítulo en un conflicto que sigue escalando tanto en el frente militar como en el humanitario.
Mientras Israel insiste en que continuará su ofensiva hasta liberar a todos los rehenes y desmantelar a Hamas, la situación en Gaza se torna cada vez más crítica, y las posibilidades de una resolución diplomática parecen más lejanas que nunca.
