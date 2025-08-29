Continúa la tensión

Israel recuperó los cuerpos de dos rehenes mientras intensifica la ofensiva en Gaza

El gobierno israelí confirmó la recuperación de los cuerpos de dos rehenes en la Franja de Gaza, entre ellos Ilan Weiss, secuestrado y asesinado durante el ataque del 7 de octubre de 2023. El hallazgo se produjo en medio de una nueva ofensiva militar en Gaza City, donde se suspendieron las pausas humanitarias.