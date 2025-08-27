#HOY:

León XIV volvió a pedir el fin de la guerra en Gaza

El papa estadounidense imploró "para que todos los rehenes sean liberados, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario".

El papa, este miércoles en El Vaticano. Reuters.
 21:57
Por: 

Hubo un nuevo llamado del papa León XIV a que concluya la guerra en Gaza con la liberación de rehenes y un alto el fuego permanente. Al final de su audiencia general, el sumo pontífice pidió este miércoles que las partes y la comunidad internacional se comprometan "a poner fin al conflicto en Tierra Santa que ha causado tanto terror y muerte".

Pope Leo XIV looks on, on the day of the weekly general audience in the Paul VI Hall at the Vatican August 27, 2025. REUTERS/Guglielmo MangiapaneFotos: Reuters

El papa estadounidense imploró "para que todos los rehenes sean liberados, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario".

La urgencia de facilitar la ayuda y proteger a los civiles

León XIV subrayó "la obligación de proteger a los civiles y la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de poblaciones".

Pope Leo XIV delivers a speech during the weekly general audience in the Paul VI Hall, appealing to the international community to end the conflict in Gaza, and calling for a permanent ceasefire and urgent humanitarian aid, at the Vatican, August 27, 2025. REUTERS/Guglielmo MangiapaneFotos: Reuters

También declaró su apoyo la declaración conjunta realizada por los patriarcas griego y latino de Jerusalén, Teófilo III y Perbattista Pizzaballa, respectivamente, en la que piden "poner fin a esta espiral de violencia, el fin de la guerra y la prioridad del bien común de todos los pueblos".

La escalada de violencia y sus consecuencias

La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque del movimiento yihadista palestino Hamás contra Israel en octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales. Hamás es un grupo considerado terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

