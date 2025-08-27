León XIV volvió a pedir el fin de la guerra en Gaza
El papa estadounidense imploró "para que todos los rehenes sean liberados, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario".
Hubo un nuevo llamado del papa León XIV a que concluya la guerra en Gaza con la liberación de rehenes y un alto el fuego permanente. Al final de su audiencia general, el sumo pontífice pidió este miércoles que las partes y la comunidad internacional se comprometan "a poner fin al conflicto en Tierra Santa que ha causado tanto terror y muerte".
Fotos: Reuters
El papa estadounidense imploró "para que todos los rehenes sean liberados, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario".
La urgencia de facilitar la ayuda y proteger a los civiles
León XIV subrayó "la obligación de proteger a los civiles y la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones".
Fotos: Reuters
También declaró su apoyo la declaración conjunta realizada por los patriarcas griego y latino de Jerusalén, Teófilo III y Perbattista Pizzaballa, respectivamente, en la que piden "poner fin a esta espiral de violencia, el fin de la guerra y la prioridad del bien común de todos los pueblos".
La escalada de violencia y sus consecuencias
La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque del movimiento yihadista palestino Hamás contraIsrael en octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales. Hamás es un grupo considerado terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.