Llamado del pontífice desde el Vaticano

El papa León XIV pidió paz para Ucrania y Mozambique

En la tradicional oración dominical, el sumo pontífice recordó a los pueblos golpeados por la violencia y pidió no olvidar a quienes sufren en Cabo Delgado y en Ucrania. Además, alentó a mantener viva la esperanza en medio de los conflictos y saludó a peregrinos que viajaron a Roma.