Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU pidieron un alto el fuego en Gaza: quiénes fueron

Se trata de un total de 14 países que firmaron la solicitud sobre el conflicto de Israel y Hamás, que afecta territorialmente a los palestinos.

Consejo de Seguridad de la ONU este miércoles. Crédito: REUTERS/Angelina Katsanis
 12:07

Catorce miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, con la excepción de Estados Unidos, reclamaron este miércoles un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y la anulación de la decisión de Israel de ampliar sus operaciones militares en el enclave costero.

"Pedimos un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente. Pedimos la liberación inmediata, digna e incondicional de todos los rehenes en manos de Hamás y otros grupos. Pedimos un aumento sustantivo de la asistencia humanitaria en toda Gaza", señalaron los países en una declaración conjunta.

Los catorce miembros también instaron a Israel a revertir de inmediato su decisión de expandir las operaciones con el objetivo de tomar la ciudad de Gaza.

Deputy Permanent Representative of Guyana to the United Nations Trishala Persaud addresses a meeting of the United Nations Security Council on the Israel and Palestinian conflict at U.N. Headquarters in New York City, U.S., August 27, 2025. REUTERS/Angelina KatsanisTrishala Simantini Persaud, representante permanente adjunta de Guyan. Crédito: REUTERS/Angelina Katsanis

"Esta decisión, que rechazamos, inevitablemente agravará la ya horrorosa situación humanitaria y pondrá en peligro la vida de todos los civiles, incluidos los rehenes", indicaron Trishala Simantini Persaud, representante permanente adjunta de Guyana, y Ondina Blokar Drobic, representante adjunta de Eslovenia, al leer la declaración.

Los países firmantes son: Argelia, China, Dinamarca, Francia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Rusia, Sierra Leona, Eslovenia, Somalia y Reino Unido.

Asimismo, exigieron a Israel levantar de inmediato y sin condiciones todas las restricciones a la entrega de ayuda, incluida la apertura de todas las rutas terrestres y la garantía de operaciones seguras y a gran escala para la ONU y sus socios humanitarios.

United States Ambassador to the United Nations Dorothy Shea addresses a meeting of the UN Security Council on the Israel-Palestinian conflict at U.N. Headquarters in New York City, U.S., August 27, 2025. REUTERS/Angelina KatsanisConsejo de Seguridad de la ONU este miércoles. Crédito: REUTERS/Angelina Katsanis

Los catorce Estados enfatizaron que la acción humanitaria debe regirse por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.

"El tiempo es crucial. La emergencia humanitaria debe atenderse sin demora e Israel debe cambiar de rumbo", concluyó la declaración.

