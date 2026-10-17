Italia vivió este sábado una convulsionada jornada de protestas en sus principales centros urbanos en reclamo por el constante aumento del costo de vida, los bajos salarios y el recorte en los servicios públicos. La movilización, que congregó a trabajadores, estudiantes y diversas organizaciones sociales, derivó en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, al tiempo que el sindicalismo confirmó un paro general para el mes próximo.
Masivas marchas en Italia contra el costo de vida derivaron en graves disturbios y el anuncio de un paro general
Miles de personas se movilizaron en las principales ciudades italianas para exigir mejoras salariales y un freno a la carestía. La jornada registró severos enfrentamientos en Milán, Turín y Bolonia, mientras que la central obrera CGIL ratificó una huelga nacional para el próximo 20 de noviembre.
El foco de mayor violencia se concentró en la emblemática Plaza del Duomo de Milán, escenario de intensos choques entre cientos de personas y efectivos policiales. La fuerza pública debió desplegar gases lacrimógenos y efectuar cargas contra los manifestantes ante el levantamiento de barricadas, la detonación de pirotecnia y agresiones directas al cordón de seguridad. Los primeros reportes de los medios locales dieron cuenta de numerosos heridos y alrededor de 50 detenidos en la capital lombarda.
La tensión se extendió a otras localidades clave del norte italiano como Bolonia y Turín. En las inmediaciones de la estación ferroviaria boloñesa, que debió ser clausurada de forma preventiva, las fuerzas del orden emplearon cañones de agua para dispersar a los grupos más radicalizados. Por su parte, en las calles turinesas se registraron marchas masivas con fuertes consignas dirigidas contra el Ejecutivo nacional, donde los efectivos policiales hicieron uso de granadas de humo ante momentos de extrema fricción.
En contraposición, la ciudad de Roma albergó la pacífica y multitudinaria marcha denominadas "Juntos en la Vía Principal", impulsada por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) junto a más de un centenar de agrupaciones civiles y religiosas. Durante el acto central, el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, anunció formalmente la convocatoria a una huelga general nacional fijada para el próximo 20 de noviembre, en coincidencia con la jornada de protesta estudiantil a nivel europeo.
Tras la escalada del conflicto, la primera ministra Giorgia Meloni emitió un duro mensaje a través de sus redes sociales para repudiar los destrozos en la vía pública. Si bien la jefa de Estado remarcó su respeto por el derecho a la protesta pacífica y la participación ciudadana, condenó de forma tajante el accionar de los sectores violentos, al tiempo que exigió a los dirigentes de la oposición una postura unánime y sin reticencias para rechazar los ataques perpetrados contra las fuerzas de seguridad e instituciones.