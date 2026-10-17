Italia - Tensión social y protestas

Masivas marchas en Italia contra el costo de vida derivaron en graves disturbios y el anuncio de un paro general

Miles de personas se movilizaron en las principales ciudades italianas para exigir mejoras salariales y un freno a la carestía. La jornada registró severos enfrentamientos en Milán, Turín y Bolonia, mientras que la central obrera CGIL ratificó una huelga nacional para el próximo 20 de noviembre.