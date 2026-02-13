Mató a sus hijos por una infidelidad: qué se sabe del crimen del funcionario brasileño
Antes del ataque, el hombre publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que habló de una crisis personal, pidió perdón a su entorno y dejó por escrito las razones que, según él, lo llevaron a tomar una decisión extrema.
La carta, el ataque y el final trágico del funcionario brasileño en Itumbiara
Un hecho de extrema violencia sacudió a la ciudad de Itumbiara, donde el secretario de Gobierno local, Thales Naves Alves Machado, disparó contra sus dos hijos, de 12 y 8 años, y luego se suicidó en el departamento familiar. El episodio ocurrió luego de que el funcionario publicara una extensa carta en redes sociales en la que anticipó sus intenciones y expuso conflictos personales y familiares.
Minutos antes del ataque, Machado difundió un mensaje en el que anunció que se iría “con sus hijos”, a quienes describió como “ángeles”. El contenido del posteo generó una inmediata reacción entre vecinos y familiares, que se dirigieron al domicilio con la intención de evitar la tragedia. Sin embargo, al ingresar al departamento se encontraron con una escena devastadora.
El ataque ylo hallado
El funcionario yacía sobre la cama con una pistola apoyada en el pecho, mientras que los dos chicos presentaban heridas de bala en la cabeza. Ambos fueron asistidos de urgencia y trasladados con vida al Hospital Municipal Modesto de Carvalho. El mayor de ellos, Miguel Araújo Machado, murió horas después, mientras que el menor, Benício, permanecía internado en estado crítico.
El arma utilizada, una Glock G25 calibre .380, fue secuestrada para su análisis.
En el lugar, los rescatistas detectaron un fuerte olor a nafta y hallaron dos bidones vacíos de cinco litros, lo que sugiere que el combustible habría sido esparcido antes del ataque. Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia constató la muerte de Machado, y la policía aisló la escena para la realización de peritajes. El arma utilizada, una Glock G25 calibre .380, fue secuestrada para su análisis.
Conflicto familiar
En la carta que dejó publicada, el funcionario hizo referencia a una crisis matrimonial tras 15 años de relación y a una presunta infidelidad de su esposa. También pidió disculpas a familiares y amigos, mencionó a su suegro —el intendente de la ciudad— y afirmó haber llegado “al límite de lo improbable”.
En la carta el funcionario hizo referencia a una crisis matrimonial.
La Policía Civil de Goiás abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y reconstruir las horas previas al ataque. El caso generó una profunda conmoción en la comunidad y en todo Brasil.
Dolor yluto enItumbiara
El velatorio y el entierro de Miguel se realizaron en medio de un fuerte despliegue y un clima de profundo dolor. El niño fue despedido en el Cementerio de la Avenida da Saudade, mientras familiares y amigos expresaron su consternación. Ante la gravedad de lo ocurrido, la Alcaldía de Itumbiara decretó tres días de luto oficial.