Goiás

Conmoción en Brasil: un secretario municipal mató a su hijo, hirió a otro y se suicidó

Thales Machado, funcionario de la alcaldía de Itumbiara, atacó a los niños tras publicar una carta de despedida en sus redes sociales. El menor de 8 años permanece internado en estado crítico. Decretaron tres días de luto oficial en la ciudad.