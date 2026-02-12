#HOY:

Video: la maniobra desesperada de un peluquero para frenar un auto y rescatar a dos niños

En Contagem, un barbero evitó una tragedia al lanzarse por la ventana de un auto que avanzaba sin control cuesta abajo. Adentro viajaban dos niños, entre ellos un bebé de ocho meses, y el momento quedó registrado por cámaras de seguridad.

El hombre se tiró a un auto en marcha y evitó una tragedia.
Un acto de reflejos y sangre fría convirtió a un vecino de Contagem en protagonista de un rescate que ya recorre las redes. Un barbero frenó un auto en marcha que había comenzado a descender por una pendiente, con dos niños en su interior, y evitó lo que podía terminar en tragedia.

Según se observa en las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el vehículo empezó a moverse cuesta abajo mientras la madre estaba fuera del coche. En cuestión de segundos, el auto tomó velocidad y avanzó sin conductor, con los chicos adentro.

En ese momento, el peluquero -que, de acuerdo al relato, acababa de atender al hijo mayor- salió corriendo y tomó una decisión límite: se lanzó por la ventana del vehículo para alcanzar el freno de mano y detenerlo.

La maniobra logró su objetivo: el auto se frenó y el susto no pasó a mayores. Pese a la tensión del episodio, no hubo personas heridas y el hecho quedó como una escena de película que reabrió el debate sobre seguridad y prevención en vehículos detenidos en pendientes.

