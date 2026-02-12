Héroe en Brasil

Video: la maniobra desesperada de un peluquero para frenar un auto y rescatar a dos niños

En Contagem, un barbero evitó una tragedia al lanzarse por la ventana de un auto que avanzaba sin control cuesta abajo. Adentro viajaban dos niños, entre ellos un bebé de ocho meses, y el momento quedó registrado por cámaras de seguridad.