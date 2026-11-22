El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital DF Star, en Brasilia, con un cuadro de obstrucción intestinal. Aunque su estado clínico es estable, el equipo médico mantiene el seguimiento y no descarta que deba ser sometido a una nueva cirugía si no responde al tratamiento.
Jair Bolsonaro sigue en terapia intensiva: está estable, pero no descartan una nueva cirugía
El expresidente brasileño permanece internado en Brasilia por una obstrucción intestinal. El último parte médico informó que está clínicamente estable, aunque continúa sin fecha de alta.
El último parte médico, difundido este domingo 22 de noviembre, confirmó que Bolsonaro permanece en terapia intensiva, bajo tratamiento clínico, con ayuno y soporte nutricional. Además, indicó que todavía no hay una previsión de alta hospitalaria.
El exmandatario, de 71 años, fue trasladado al centro de salud el viernes 20, después de presentar fuertes dolores abdominales y distensión. Los estudios realizados permitieron diagnosticar un cuadro de abdomen agudo obstructivo.
Qué dice el último parte médico sobre la salud de Bolsonaro
Según el comunicado del hospital DF Star, Bolsonaro presenta una evolución clínicamente estable, aunque continúa bajo cuidados intensivos.
"El paciente se presenta clínicamente estable, manteniendo tratamiento clínico, ayuno y soporte nutricional. Continúa sin previsión de alta hospitalaria", señalaron los profesionales en el informe difundido este domingo.
La actualización se conoció después de que el equipo médico realizara nuevos controles para evaluar la evolución de la obstrucción intestinal. Durante la mañana, su médico personal, Brasil Ramos Caiado, había informado que el expresidente seguía estable y que sería sometido a nuevos estudios.
Por qué Bolsonaro podría necesitar otra operación
El diagnóstico de abdomen agudo obstructivo se relaciona con una interrupción parcial o total del tránsito intestinal. En el caso de Bolsonaro, una tomografía detectó un compromiso del intestino delgado, con signos de inflamación y una obstrucción casi completa, según explicó su médico.
Por el momento, los profesionales optaron por un tratamiento clínico que incluye hidratación, suspensión de la alimentación por vía oral, soporte nutricional y la colocación de una sonda gástrica para aliviar la acumulación de contenido en el aparato digestivo.
Sin embargo, la posibilidad de una intervención quirúrgica continúa bajo evaluación. Las primeras horas de observación resultan importantes para determinar si las medidas implementadas permiten resolver el cuadro o si será necesario recurrir nuevamente al quirófano.
El antecedente de salud que preocupa a los médicos
Bolsonaro arrastra un historial de complicaciones abdominales desde el atentado que sufrió durante la campaña presidencial de 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen.
Desde entonces atravesó distintas internaciones y procedimientos quirúrgicos vinculados con las secuelas de aquella agresión. Sus antecedentes médicos son un factor relevante en el seguimiento de la actual obstrucción intestinal.